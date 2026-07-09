Tüm denklem değişti: Trump'ın Erdoğan'a verdiği F-35 sözünün perde arkası

Analist Kubilay Yıldırım, SAMP-T sisteminin Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği Siper projesinin üzerindeki takvim baskısını azaltacağını ifade etti:

"Mevcut SAMP-T sistemleri bizim elimizde bulunan Siper sistemlerinden biraz daha kabiliyetli sistemler. Biz Siper projesindeki geliştirme sürecinin üzerindeki zaman baskısını rahatlatabilmek için SAMP-T'lerden yararlanabiliriz. Bu sistemleri zaman içerisinde Siper’e de entegre edebiliriz. Bizim SAMP-T projesine olan ilgimiz ‘NG’ olarak tanımlanan ve balistik füze önleme yeteneği olan yeni nesil sistemleri ortak üretmek amacıyla başladı. Balistik füze önleme yeteneği edinmek çok pahalı bir iş ve bu sebeple bir konsorsiyum üzerinden bunu yapmak işi çok daha rahatlatır.”