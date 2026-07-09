SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı: En düşük emekli maaşı temmuz zammında kök aylık tuzağı

'Önce Kök Aylık Artırılıyor, Vatandaşın Hesabına Yatan Maaş Değil'

Milyonlarca emeklinin zannettiği gibi zammın doğrudan cebe giren paraya yapılmadığını belirten Özgür Erdursun, sistemin işleyişindeki büyük illüzyonu şu sözlerle deşifre etti: "Madem tüm emeklilerin kök aylıkları da yüzde 17,56 oranında artırıldı, o halde neden daha fazla kişi en düşük emekli aylığı almaya başladı? Aslında bunun cevabı, Türkiye’de emekli aylığı hesaplama sisteminin işleyişinde gizli. Emeklilere yapılan yüzde 17,56’lık artış, vatandaşın hesabına yatan maaşa değil, kök aylığa uygulanıyor.