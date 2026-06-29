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Kaynak: Haber Merkezi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) kapsamlı bir değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte ilaç fiyatlarında güncellemeler yapılırken, kritik öneme sahip birçok tıbbi müdahale de devletin geri ödeme listesine dahil edildi.

Sağlık sistemindeki maliyetleri ve hizmet erişimini doğrudan etkileyen yeni SUT kararları doğrultusunda, ödeme listelerinde hem daralmaya hem de genişlemeye gidildi.

İLAÇ LİSTESİNDE NELER DEĞİŞTİ?

Yapılan düzenleme ile EK-4/C listesinde bulunan ilaçların durumu yeniden değerlendirildi. Maliyet etkinlik kriterlerini karşılamayan bazı ilaçlar geri ödeme listesinden tamamen çıkarılırken, yeni tedavi seçenekleri listeye eklendi ve mevcut bazı ilaçların isim ile kayıtlarında düzeltmeler yapıldı.

İşlem gören etken maddeler arasında MeCasermin, amifampridin, pegaspargase, vand spal, cystadane, flekainid asetat, tetrabenazin, dapson, kolşisin ve rufinamid yer aldı. Belirlenen yeni fiyat tarifelerinden bazıları şunlar:

MeCasermin: Fiyatı 620 eurodan 680 euroya çıkarıldı.

Vand Spal: 100 mg'lık dozu 890 euro, 300 mg'lık dozu ise 2.490 euro olarak güncellendi.

Pegaspargase: Bu maddeyi içeren ürünler için yeni fiyat 600 euro olarak belirlendi.

Rufinamid: Bu gruptaki ilaçların fiyat aralığı 99 ile 199 euro arasında yeniden düzenlendi.

GERİ ÖDEME ŞEMSİYESİNE GİREN YENİ TEDAVİLER

Kararın en çok dikkat çeken bölümlerinden biri de hastaların cepten ödeme yapmak zorunda kaldığı birçok modern ve spesifik tıbbi işlemin SGK kapsamına alınması oldu.

Vatandaşların artık ücretsiz olarak veya kurum güvencesiyle faydalanabileceği yeni işlemler şunlar:

Sezaryen sonrası vajinal doğum

Polisomnografi ve çoklu uyku latansı testi

Kolanjioskopi, biyopsi, taş/yabancı cisim çıkarılması ve lazer litotripsi işlemleri

Actinyum-225 işaretli PSMA

KBT ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü

Pulmoner rehabilitasyon tedavisi

Bronkoskopi eşliğinde endobronşiyal kriyobiyopsi

Endobronşiyal ultrason (EBUS) eşliğinde transnodal forseps kriyobiyopsi

Bronşiyal termoplasti

Kardiyopulmoner egzersiz testi ve Ekshale NO testi

Pulsed field ablasyon, atriyal fibrilasyon ve pulmoner ven izolasyonu

Rezidü sistik güdük eksizyonu