Sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SGK'nın vatandaş ile milletvekili arasında uyguladığı akılalmaz "gözlük desteği" farkını tek tek açıkladı.

DİLEK ETE'DEN SERT TEPKİ: "BU ADALETSİZLİĞE SON VERİLMELİ"

Göz sağlığı hakkının anayasal bir sağlık hizmeti olduğunu hatırlatan Dilek Ete, X platformunda yaptığı paylaşımda şu ifadelerle yetkililere çağrıda bulundu:

"Göz göre göre çifte standart! SGK, 20 yıldır gözlük camı ve çerçeve yardımı tutarlarını güncellemedi. İşçiye, emekliye: Cam için 40 TL, çerçeve için 100 TL (Toplam 140 TL)! Milletvekiline: Cam için 1.699 TL, çerçeve için 2.974 TL (Toplam 4.673 TL)! Emekli ve işçi, bu komik rakamlar yüzünden en temel sağlık ihtiyacını bile kendi cebinden karşılamak zorunda kalıyor. Yıllardır güncellenmeyen bu tarifeler, halkın cebine doğrudan bir yüktür. Bu adaletsizliğe son verilmeli, SGK ödemeleri güncel ekonomik gerçeklere uygun hale getirilmelidir!"

MİLLETVEKİLLERİNE ÖZEL SAĞLIK AYRICALIĞI

Vatandaş en ucuz gözlük camı ve çerçevesine erişmekte zorlanırken, TBMM üyeleri ve birinci derece yakınları için geçerli olan tıbbi malzeme ve sağlık yönetmelikleri kapsamında ödenen tutarlar her yıl güncelleniyor.

Meclis bütçesinden karşılanan bu ödemelerde milletvekillerine sadece çerçeve için 2.974 TL, cam için ise 1.699 TL olmak üzere toplamda 4.673 TL'lik konforlu bir limit sağlanıyor. Bu durum kamuoyunda "Vatandaşın gözü göz değil mi?" sorusunu ve adalet arayışını bir kez daha tetikliyor.