En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor

ÜST SEGMENTTE FİYATLAR YÜKSELİYOR

Listenin devamında ise Suzuki Vitara (2 milyon 63 bin TL), Peugeot E-208 GT (2 milyon 80 bin TL), Ford Puma Gen-E (2 milyon 158 bin 700 TL), Volkswagen Taigo (2 milyon 292 bin TL) ve MG ZS Hybrid+ Luxury (2 milyon 299 bin TL) yer aldı.

Premium segmentte ise Honda Jazz Crosstar (2 milyon 380 bin TL), Alfa Romeo Junior Elettrica (2 milyon 474 bin 300 TL), Cupra Leon (2 milyon 755 bin TL), Lexus LBX (2 milyon 865 bin TL), Mercedes A200 AMG (3 milyon 320 bin TL), Audi A3 Sportback (3 milyon 614 bin 616 TL), Subaru Crosstrek (3 milyon 919 bin 900 TL), BMW Sport Line (4 milyon 37 bin 800 TL) ve BYD Seal AWD (4 milyon 77 bin TL) fiyatlarıyla listede yer aldı.