Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor

En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor

Otomobil satın almayı planlayanlar için beklenen liste yayımlandı. Eylül ayıyla birlikte markalar güncel fiyatlarını açıklarken, bayilerde başlayan kampanyalar da dikkat çekti. Giriş seviyesinden premium modellere kadar birçok aracın yeni fiyatı netleşti.

Kaynak: Diğer
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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 1

Sıfır otomobil pazarında eylül ayı fiyatları belli oldu. Döviz kurundaki hareketlilik bazı modellerin fiyatlarına yansırken, satışların yavaş seyretmesi nedeniyle birçok marka ve bayi de çeşitli kampanyalar başlattı.

GİRİŞ SEVİYESİ MODELLER DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni fiyat listesine göre giriş seviyesindeki sıfır otomobiller yaklaşık 1,4 milyon TL bandından başlıyor. Özellikle 1,5 milyon TL'nin altında yer alan modeller, otomobil almak isteyenlerin radarına girdi.

İşte Eylül 2026'nın en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri:

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 2

Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 – 1 milyon 444 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 3

Fiat Egea Easy 1.6 Manuel – 1 milyon 449 bin 900 TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 4

Dacia Sandero Expression TCe 100 – 1 milyon 460 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 5

Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT – 1 milyon 460 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 6

Hyundai i20 Jump – 1 milyon 555 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 7

Citroen e-C3 83 kW Elektrikli – 1 milyon 600 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 8

2 MİLYON TL'NİN ALTINDA HANGİ MODELLER VAR?

Fiyatı 2 milyon TL'nin altında kalan dikkat çeken modeller ise şöyle sıralandı:

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 9

SsangYong Tivoli 1.5 Turbo Benzinli – 1 milyon 790 bin 432 TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 10

Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 HP – 1 milyon 830 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 11

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1 milyon 850 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 12

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI DSG – 1 milyon 877 bin 900 TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 13

Nissan Juke 1.0 DIG-T Tekna Plus – 1 milyon 899 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 14

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil – 1 milyon 909 bin 48 TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 15

Seat Ibiza 1.0 TSI DSG Style Plus – 1 milyon 985 bin TL

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En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor - Resim: 16

ÜST SEGMENTTE FİYATLAR YÜKSELİYOR

Listenin devamında ise Suzuki Vitara (2 milyon 63 bin TL), Peugeot E-208 GT (2 milyon 80 bin TL), Ford Puma Gen-E (2 milyon 158 bin 700 TL), Volkswagen Taigo (2 milyon 292 bin TL) ve MG ZS Hybrid+ Luxury (2 milyon 299 bin TL) yer aldı.

Premium segmentte ise Honda Jazz Crosstar (2 milyon 380 bin TL), Alfa Romeo Junior Elettrica (2 milyon 474 bin 300 TL), Cupra Leon (2 milyon 755 bin TL), Lexus LBX (2 milyon 865 bin TL), Mercedes A200 AMG (3 milyon 320 bin TL), Audi A3 Sportback (3 milyon 614 bin 616 TL), Subaru Crosstrek (3 milyon 919 bin 900 TL), BMW Sport Line (4 milyon 37 bin 800 TL) ve BYD Seal AWD (4 milyon 77 bin TL) fiyatlarıyla listede yer aldı.

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