En ucuz sıfır arabalar belli oldu: Bu modeller peynir ekmek gibi satıyor

Sıfır otomobil pazarında eylül ayı fiyatları belli oldu. Döviz kurundaki hareketlilik bazı modellerin fiyatlarına yansırken, satışların yavaş seyretmesi nedeniyle birçok marka ve bayi de çeşitli kampanyalar başlattı.
GİRİŞ SEVİYESİ MODELLER DİKKAT ÇEKİYOR
Yeni fiyat listesine göre giriş seviyesindeki sıfır otomobiller yaklaşık 1,4 milyon TL bandından başlıyor. Özellikle 1,5 milyon TL'nin altında yer alan modeller, otomobil almak isteyenlerin radarına girdi.
İşte Eylül 2026'nın en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri: