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Kaynak: İHA

Erzurum'un Uzundere ilçesi sınırlarında, dün gece saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Erzurum-Artvin kara yolunda seyir halinde olan T.Ö. (21) idaresindeki binek otomobil, teknik bir arıza nedeniyle kontrolden çıktı.

Seyir halindeki otomobilin henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü lastiği koptu. Lastiğin yerinden çıkmasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, savrularak önce kaldırıma çıktı, ardından da yol kenarındaki bahçe çitlerini aşarak bir evin bahçesine daldı.

Kazanın, bölgedeki jandarma karakoluna yaklaşık 10 metre mesafede gerçekleştiği öğrenildi. Şans eseri can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada, hem otomobilde hem de hedef olan bahçe çitlerinde ciddi oranda maddi hasar meydana geldi.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, kazayla tahkikat başlattı.