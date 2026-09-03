Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

İstanbul Arnavutköy'de servis şoförü Mehmet Taştan (49), aynı iş yerinde çalışan Özcan K.(49) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Hadımköy Mahallesi Ürgüplü Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aynı iş yerinde çalışan Mehmet Taştan ile Özcan K. henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özcan K., yanında bulunan silahla Taştan'a ateş etti. Saldırının ardından şüpheli, 34 LDE 633 plakalı otomobiliyle olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Ekipler, 34 LAR 691 plakalı araçta bulunan servis şoförü Mehmet Taştan'ı başından, göğsünden ve sırtından yaralı halde buldu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Taştan hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Taştan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde 4 boş kovan bulundu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis, Özcan K.'nin aracıyla Haraççı Mahallesi yönüne gittiğini belirledi. Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi'nde aracı fark eden Yunus Timleri, Özcan K.'yi yakaladı. Şüphelinin ilk ifadesinde, aynı iş yerinde çalıştığı Mehmet isimli kişiyle kavga ettiğini ve kendisini silahla vurduğunu, ardından Arnavutköy istikametine giderken silahı attığını söylediği öğrenildi.

CİNAYET SİLAHI BULUNDU

Şüphelinin tarif ettiği bölgede arama yapan ekipler, Hadımköy Mahallesi Kayıkçı Sokak'taki çalılıklarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen silahı buldu. Özcan K.'nin daha önce 'Kasten yaralama' suçundan 1 kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldığı öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma kapsamında çalışmaların sürdüğü belirtildi.