Pandemi tahliyesiyle başlayan seri cinayetler: Şüphelinin karanlık ağı ve çözülemeyen sırları

Sosyal Medya Tuzağıyla Üçüncü Cinayet

2024 yılının haziran ayında Fethi Dağlı, sosyal medyada sahte bir kadın profili açtı. Kısa süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, temizlik işi arıyordu. Dağlı, kadın profili üzerinden Erva ile iletişim kurdu, arkadaşlık geliştirdi. Samimiyet artınca “Benim Fethi isimli abim var, evine temizlikçi arıyor” diyerek genç kadını kendi evine yönlendirdi.

Erva Raziye Asar eve gittiğinde iddialara göre aralarında tartışma çıktı. Dağlı, genç kadını boğarak öldürdü. Cesedi evindeki derin dondurucuya koyarak sakladı. Daha sonra ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayırdı, çöp poşetlerine yerleştirdi. Parçaları birkaç sefer halinde taksiyle önce çalıştığı iş yerine, ardından iş yerine yakın bir inşaat çukuruna attı.