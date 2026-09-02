Hatay’daki Gölbaşı haberinin ardından şimdi de İstanbul’da yaşanan sarsıcı cinayetler zinciri kamuoyunu derinden etkiledi. Dört yıl önce kaybolan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ın cesedinin bulunması ve ardından ortaya çıkan detaylar, Fethi Dağlı adlı zanlıyı seri katil konumuna taşıdı. Zanlı, 2007 yılında işlediği cinayetten sonra pandemi döneminde şartlı tahliye olmuş, ardından iki genç kadını daha hayatından koparmıştı.
Pandemi tahliyesiyle başlayan seri cinayetler: Şüphelinin karanlık ağı ve çözülemeyen sırları
İstanbul’da 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım ve 23 yaşındaki Erva Raziye Asar’ı öldüren Fethi Dağlı’nın 2007’de de cinayet işlediği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada seri katilin pandemi sürecinde tahliye edildiği ve sırlarla dolu hayatı kan dondurdu. Soruşturma devam ediyor.Kaynak: DHA
İlk Cinayet 2007’de Esenyurt’ta İşlendi
Fethi Dağlı’nın cinayet geçmişi 19 yıl öncesine dayanıyor. Çeşitli lokantalarda garsonluk yapan ve son dönemde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Dağlı, 2007 yılında Esenyurt’ta Ahmet Karadağ adlı kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından Karadağ’ı öldürdü. Operasyonla yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Türkiye’de Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan şartlı tahliye düzenlemeleri kapsamında Fethi Dağlı 2022 yılında cezaevinden çıktı. Tahliye olduktan kısa süre sonra yeni cinayetler işlemeye başladı.
Zeynep Yıldırım’ın Esrarengiz KayboluşuTahliye sonrası Dağlı, nerede ve nasıl tanıştığı henüz netleşmeyen 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım’ı Esenyurt’taki evinde öldürdü. Genç kızın cesedini evinin yakınına gömdü. Aile, kızlarının Taksim’deki bir hastaneden izinsiz çıktıktan sonra ortadan kaybolduğunu bildirdi. Kayıp başvurusu yapıldı ancak yıllarca iz bulunamadı. Zanlı bu süre boyunca normal hayatına devam etti, işine gidip geldi.
Sosyal Medya Tuzağıyla Üçüncü Cinayet
2024 yılının haziran ayında Fethi Dağlı, sosyal medyada sahte bir kadın profili açtı. Kısa süre önce eşinden boşanan 23 yaşındaki Erva Raziye Asar, temizlik işi arıyordu. Dağlı, kadın profili üzerinden Erva ile iletişim kurdu, arkadaşlık geliştirdi. Samimiyet artınca “Benim Fethi isimli abim var, evine temizlikçi arıyor” diyerek genç kadını kendi evine yönlendirdi.
Erva Raziye Asar eve gittiğinde iddialara göre aralarında tartışma çıktı. Dağlı, genç kadını boğarak öldürdü. Cesedi evindeki derin dondurucuya koyarak sakladı. Daha sonra ekmek bıçağıyla cesedi parçalara ayırdı, çöp poşetlerine yerleştirdi. Parçaları birkaç sefer halinde taksiyle önce çalıştığı iş yerine, ardından iş yerine yakın bir inşaat çukuruna attı.
İtiraf ve Tutuklama
Yapılan araştırmalar sonucunda Fethi Dağlı gözaltına alındı. Cinayeti itiraf etti. Çalıştığı iş yerinde Erva’ya ait cep telefonu ele geçirildi. Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu sırada Zeynep Yıldırım cinayeti henüz bilinmiyordu. Dağlı bu olayı da gizlemişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Dağlı’nın cezaevine gönderilmesinin ardından eski kayıp dosyalarını yeniden incelemeye başladı. Dört yıldır bulunamayan Zeynep Yıldırım dosyası dikkat çekti. Teknik çalışmalarda Zeynep’in en son görüştüğü kişinin Erva’nın katili Fethi Dağlı olduğu tespit edildi. Cezaevinden alınan Dağlı ifadesinde Zeynep Yıldırım’ı da öldürdüğünü itiraf etti. 17 yaşındaki genci Esenyurt’taki evinde öldürüp yakınına gömdüğünü anlattı. Polise gösterdiği yerde Zeynep’in cesedi bulundu.
Seri katil profili netleşen Fethi Dağlı’nın başka bilinmeyen olaylarının olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili 6 kişi gözaltında bulunuyor. Soruşturma derinleştirilerek devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıya ait tüm iletişim kayıtlarını, banka hareketlerini ve sosyal medya hesaplarını detaylı şekilde inceliyor.