Toys “R” Us Kanada, borçları ve artan maliyetler nedeniyle iflas vermemek için alacaklı koruma mekanizmasına başvurdu. Oyuncak sektörünün önde gelen markalarından dev Toys “R” Us Kanada, ABD’de uygulanan tasfiye sürecine benzer bir alacaklı koruma mekanizmasına başvurdu.
Oyuncak devi iflas bayrağını çekti: Mağazalarını birer birer kapatıyor
Oyuncak devi Toys "R" Us Kanada, ağır borçlar ve yükselen maliyetler yüzünden iflas vermemek için alacaklı koruma mekanizmasına başvurdu. İflasın eşiğindeki dev marka zarar eden mağazalarını kapatsa da şirketin geleceği belirsizliğini koruyor.
Oyuncak devi tedarikçilere olan borcu yaklaşık 120 milyon dolar seviyesine ulaşırken, kira giderleri ve diğer operasyonel maliyetler de finansal baskıyı artırdı. Artan maliyetler ve gerileyen gelirler, şirketi kapsamlı bir yeniden yapılanmaya zorladı.
MAĞAZALAR TEK TEK KAPANIYOR
Maliyetleri düşürmek ve operasyonel verimliliği artırmak isteyen şirket, zarar eden mağazalarını kapatma kararı aldı. Son iki yılda 50’den fazla mağaza faaliyetini durdururken, bazı lokasyonlarda kapanış süreci halen devam ediyor.
Mahkeme ise belirli mağazalarda tasfiye satışlarının yapılmasına onay verdi.Rekabet Baskıyı ArtırdıŞirketin yaşadığı zorluklar yalnızca borçlarla sınırlı kalmadı.
Amazon gibi e-ticaret devleri ve Walmart gibi büyük perakende zincirleriyle rekabet, geleneksel mağazacılık modelini ciddi biçimde zorluyor.
Tüketicilerin giderek daha fazla çevrimiçi alışverişe yönelmesi, fiziksel mağazaların performansını olumsuz etkiliyor.
Toys “R” Us Kanada, 20’den fazla mağazayla faaliyetlerini sürdürse de markanın geleceği netlik kazanmış değil.
Dev oyuncak şirketi yetkilileri, kalan mağazaların satışı ya da zincirin tamamen devri gibi seçenekleri değerlendiriyor.
Oyuncak devi Toys “R” Us'ın iflasın eşinde olması nedeniyle mağazalarını kapatmaya başladığı haberi piyasalarda da etkisini gösterdi.