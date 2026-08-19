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Brezilya basınından Globo’nun haberine göre Serie A ekibi Parma, 33 yaşındaki sambacıyı kadrosuna katmak için Süper Lig devine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.

Diego Carlos’un bu teklife olumlu baktığı belirtilirken transferin gerçekleşmesinin Fenerbahçe’li yöneticilerin vereceği karara göre şekilleneceği öne sürüldü.

GEÇTİĞİMİZ SEZON DA İTALYA’DA FORMA GİYDİ

Brezilyalı stoper geçtiğimiz sezon İtalya’da kiralık olarak Como’da forma giydi. Çizme temsilcisi ile 31 maça çıkan Carlos 2 gole imza attı.

VASCO DA GAMA DA LİSTEYE EKLEDİ

Deneyimli savunmacıya kendi ülkesinden de teklif olduğu belirtildi. Vasco Da Gama’nın Carlos’u transfer listesinin en üst sıralara yazdığı aktarıldı.

Oyuncunun Brezilya’ya transferinin ise önündeki engelin Sarı-lacivertli ekipten aldığı yüksek maaşın olduğu kaydedildi. Brezilya temsilcisinin, bu transferi gerçekleştirmesi için sözleşme teklifini revize etmesi gerektiği ifade edildi.

2024-2025 sezonunun devre arasında Aston Villa’dan 11 milyon Euro bonservis karşılığında Sarı-lacivertli kulübe imza atan Carlos, Süper Lig devi ile de yıllık 4 milyon Euro ücrete anlaşmıştı.