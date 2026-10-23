A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesi, spor sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi. Türk futbolunun önemli isimleri, teknik adamlar ve gazeteciler imza kararına dair farklı görüşler ortaya koyarken, sosyal medyada da taraftarlar tartışma yarattı.

SPOR CAMİASI NE DEDİ?

Nihat Kahveci: "Zorlu Bir Süreç Kendisini Bekliyor"

Eski milli futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Sergen Yalçın’a başarılar dilerken zorlu takvime dikkat çekti:

Sergen hocaya şimdiden başarılar diliyorum. Her maç önü, her maç sonunda yorumculuk döneminden yapmış olduğu yorumlardan da dolayı, sonuçta A Milli Takım'da oynayan oyuncularla ilgili de görüşleri var. İşi kolay değil, çok zorlu bir süreç kendisini bekliyor. UEFA Uluslar Ligi'nde 4'te 0 çektik, çok zorlu maçlar var kasım ayında Belçika ve Fransa'yla. Sonrasında Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin grupları belli olacak. Kalan maçlarda alabiliyorsak 1 puan, özellikle Belçika'ya karşı. Yenersek süper olur. Canıgönülden başarılar diliyorum.

Fatih Altaylı: "Böyle Başa Böyle Tarak"

Gazeteci Fatih Altaylı ise kararı ve federasyonu sert bir dille eleştirdi:

Dingildeyen Futbol Federasyonu, Türk futbolunun başına Sergen Yalçın’ı getirdi. Güldüm. Böyle başa böyle tarak... Bana göre Sergen Yalçın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük yeteneğidir. Zidaneler, Platiniler, Hagiler ayarında bir futbolcuydu... Ama o zaman da lagar, o zaman da umursamaz bir adamdı. Bunu teknik direktörlüğünde de sürdürdü. Sıfır disiplin ile teknik direktörlük yapmaya çalıştı... Bir yandan tam ona göre, tembel işi. Yılda üç beş maç. Bol kazanç. Ama artık futbol öyle bir şey değil. Bilgi akışı, istatistik, veri değerlendirme, ekip çalışması... Bunların hiç birinin Sergen’de olduğunu zannetmiyorum.

Rıdvan Dilmen: "Hayali A Milli Takım'dı"

Sürecin hayırlı olmasını dileyen Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın’ın en büyük hedeflerinden birine ulaştığını vurguladı:

Futbolumuz için hayırlı olsun. Sergen Yalçın iyi de tanıdığım için biliyorum, açık konuşalım hayali A Milli Takım'dı. Her zaman hayali A Milli Takım'dı. Bugüne nasip oldu. Allah yolunu açık etsin. Kendisini de kutladım mesaj atıp. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin.

Şenol Güneş: "Kararın Doğru Mu Yanlış Mı Olduğunu Zaman Gösterir"

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ise sorumluluğun federasyonda olduğuna dikkat çekerek dengeli bir değerlendirmede bulundu:

Sergen’i aldılar, hayırlı olsun. Her kurumda kararı yetkililer verir ve sorumluluk onlarındır. Orada yönetim devam ediyor ve haziran ayında kongre var. Başarı ve başarısızlık tek bir nedenle olmaz. Kararın doğru mu yanlış mı olduğunu zaman gösterir. Göreve kim gelirse gelsin milli takımın hocasıdır ve ona uygun davranmasıyla başarılı olmasını isteriz.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medya platformlarında kararın açıklanmasıyla birlikte futbolseverlerden yoğun yorum akışı geldi. Eleştirilerin ve desteğin öne çıkan bazı tepkileri şöyle şekillendi:

"2 yıl daha çöpe gitti"

"Çok aradın mıydı bu hocayı hacıosmanoğlu..."

"Alkış tutanlar şakşakçılar"

"Halkın teknik direktörüysen asgari ücretle çalış, ne kadar halktan olduğunu görelim..."

MİZAHİ VE İĞNELEYİCİ YAKLAŞIMLAR

"Hocam başarılı olabilmemiz için 3 dünya kupasına ihtiyacımız var mı?"

DESTEK VERENLER

"Sergen Yalçın az maç seyrediyor, at yarışı falan gibi konularda eleştirilebilir. Ama ne Foncu imparator gibidir, ne de başarısız olduğunda AA gibi federasyona dava açıp parasını faiziyle alacak biri değildir... İnşallah başarılı olur."