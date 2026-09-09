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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kafa Sports'ta yorumculuğa geri dönen Sergen Yalçın, Manchester United'ın bu sezon Premier Lig'deki şansını değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Manchester ekibinin oynadığı futbolu sert sözlerle eleştiren Yalçın, takımın şampiyonluk ihtimalini görmediğini belirtirken tahminini daha da ileri taşıyarak ilk 3'e giremeyeceğini öne sürdü.

'MANCHESTER UNITED'I HİÇ SEYRETMEM'

Manchester United'ın kadrosunu ve oyununu beğenmediğini söyleyen Sergen Yalçın, "Manchester United'ı hiç seyretmem, nefret ettim artık. Kadroya bakıyorum, maça bakıyorum, çok kötü. Bir tane yetenekli oyuncusu yok. Manchester United'ın İngiltere'de şampiyon olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bruno Fernandes hakkında da konuşan Yalçın, Portekizli futbolcuyu "klasik bir 8 numara" olarak değerlendirdi.

'İLK 2'YE, İLK 3'E GİREMEZ'

Manchester United'ın Hull City ve Everton karşılaşmalarını izlediğini belirten Yalçın, sezon sonu için iddialı bir tahminde bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Manchester United bu sene Premier Lig'de bir şey yapamaz. Benim 'olmaz' dediğim olsun, futbolla ilgili her şeyi bırakacağım. Bir daha futbolla ilgili hiç konuşmayacağım" dedi.

Yalçın, tahmininin yalnızca şampiyonlukla sınırlı olmadığının altını çizerek, "Manchester United İngiltere'de şampiyon olamaz diyorum. Bırak şampiyonluğu, ilk 2'ye, ilk 3'e giremez diyorum. Sezon sonu görüşürüz. Şimdi söylüyorum" ifadelerini kullandı.