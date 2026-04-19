Trendyol Süper Lig’in 30. hafta karşılaşmasında Kocaelispor evinde Göztepe'yi ağırladı. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, ev sahibine 1 puanı getiren gol uzatma dakikalarında geldi.



90+7’DE GELEN KRİTİK GOL

Karşılaşmanın son anlarında kazanılan penaltıda topun başına geçen Serdar Dursun, 90+7. dakikada fileleri havalandırarak takımına beraberliği getirdi. Bu golün ardından yaşananlar ise yürekleri ısıttı.

Deneyimli futbolcu, bu sezon Kocaelispor formasıyla çıktığı 26 maçta 7. golünü atmış oldu.



TRİBÜNDE YÜREK ISITAN AN

Serdar Dursun’un penaltıyı kullandığı sırada tribünlerde yaşanan bir an ise gecenin önüne geçti. Minik bir Kocaelispor taraftarının, eski ve tuşlu bir telefonla o anları kaydetmeye çalışması sosyal medyada kısa sürede viral oldu.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüler, bir taraftar tarafından X platformunda “Serdar Dursun’un penaltı golünü kısıtlı imkânlarıyla kayda almaya çalışan minik Kocaelisporlu” notuyla paylaşıldı. Paylaşım binlerce kullanıcıya ulaşırken, duygusal yorumlar peş peşe geldi.

Serdar Dursun’un penaltı golünü kısıtlı imkânlarıyla kayda almaya çalışan minik Kocaelisporlu.@dursunserdar pic.twitter.com/ecEQjzOyZN — Ultras Kocaeli (@ultraskocaeli) April 19, 2026



SERDAR’DAN BÜYÜK JEST

Bu görüntülere kayıtsız kalmayan Serdar Dursun, minik taraftara sürpriz bir davette bulundu. Tecrübeli futbolcu, paylaşımın altına yaptığı yorumda, “Salı akşamı tesise gel kardeşim benim. Beni bul” ifadelerini kullanarak küçük hayranını Körfez Brunga Tesisleri’ne davet etti.



BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Serdar Dursun’un bu anlamlı hareketi kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Paylaşım yüz binlerce beğeni ve görüntüleme alırken, futbolseverler bu jesti “günün en güzel hareketi” olarak yorumladı.