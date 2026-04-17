Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev alacak.

Ligde 29 hafta sonunda 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 47 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son olarak sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan İzmir temsilcisinde, sakatlıkları süren İsmail Köybaşı ile Furkan Bayır forma giyemeyecek.

Kocaelispor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, pas, taktik ve şut çalışmaları yaptı.

Antrenmanın ardından sarı-kırmızılı kafile deplasman için Kocaeli’ye hareket etti.