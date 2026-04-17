Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev alacak.

Ligde 29 hafta sonunda 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 47 puanla 6. sırada bulunuyor.

Son olarak sahasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan İzmir temsilcisinde, sakatlıkları süren İsmail Köybaşı ile Furkan Bayır forma giyemeyecek.

Göztepe, Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı - Resim : 1

Kocaelispor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Göztepe, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma, pas, taktik ve şut çalışmaları yaptı.

Antrenmanın ardından sarı-kırmızılı kafile deplasman için Kocaeli’ye hareket etti.