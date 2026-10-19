UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim’ı mağlup ederek organizasyonda üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, rotasını Trendyol Süper Lig’de oynayacağı Trabzonspor mücadelesine çevirdi. Zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı ekipte maç öncesinde prim kararı gündeme geldi.
ADALI’DAN DERBİYE ÖZEL PRİM
A Spor’un aktardığı bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Trabzonspor karşılaşmasının kazanılması durumunda futbolculara özel prim verilmesini kararlaştırdı. Galibiyet halinde uygulanacak prim miktarını ise takım kaptanı Orkun Kökçü belirleyecek.
Sakatlığı sebebiyle kritik derbide forma giyemeyecek olan Orkun Kökçü, Beşiktaş’ın sahadan galibiyetle ayrılması halinde takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek. Yapılacak görüşmede kararlaştırılacak prim miktarını kaptan Orkun, Başkan Serdal Adalı’ya bildirecek.
Derbi öncesinde Beşiktaş’ın ligde 15 puanı bulunurken Trabzonspor 13 puanla mücadelesini sürdürüyor.