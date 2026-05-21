Senegal Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için aday kadrosunu duyurdu.
Teknik Direktör Pape Bouna Thiaw'ın hazırladığı 28 kişilik listeye, Süper Lig'de forma giyen iki futbolcu da davet edildi.
JAKOBS VE CHERIF NDIAYE LİSTEDE
Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ismail Jakobs ile Samsunspor forması giyen forvet Cherif Ndiaye, milli takımın aday kadrosuna alınan iki Süper Lig ismi oldu.
Turnuva öncesi katılımcı ülkelerin kadrolarını peş peşe açıklamasının ardından Senegal cephesinden gelen liste de resmiyet kazandı.
SENEGAL'İN 28 KİŞİLİK KADROSU
Senegal Milli Takımı'nın 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:
Kaleci: Edouard Mendy, Mory Diaw, Yehvann Diouf
Defans: Krepin Diatta, Antoine Mendy, Kalidou Koulibaly, El Hadji Malick Diouf, Mamadou Sarr, Moussa Niakhate, Moustapha Mbow, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, Ilay Camara
Orta saha: Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathe Ciss, Pape Matar Sarr, Bara Sapoko Ndiaye
Forvet: Sadio Mane, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye, Assane Diao, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Bamba Dieng ve Cherif Ndiaye