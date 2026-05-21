Almanya Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için kadrosunu açıkladı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki kadroda Leroy Sane yer alırken, Galatasaray forması giyen bir futbolcu da kadroya dahil edilerek dikkat çekti.

26 FUTBOLCUDAN OLUŞAN ALMANYA KADROSU

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nübel (Stuttgart)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Pascal Gross (Brighton) , Joshua Kimmich (Bayern Münih) , Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Angelo Stiller (Stutgart) , Jonathan Tah (Bayern Münih) Malick Thiaw (Newcastle United)

Hücum: Nadiem Amiri (Mainz) , Maximilian Beier (Borussia Dortmund) , Leon Goretzka (Bayern Münih), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Münih), Jamie Leweling (Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Münih), Leroy Sane (Galatasaray), Deniz Undav (Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)

E GRUBU'NDA YER ALIYORLAR

Almanya Milli Takımı, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile E Grubu'nda mücadele edecek.

"EN DOĞRU TAKIM"

Genç teknik direktör, kadro seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Bu 26 isim, bizim için en doğru takım ve Alman futbolunu en iyi temsil eden oyuncular. Büyük bir turnuva çıkarabilecek güçteler. Son üç yılda birbirini bulan, takım olarak kaynaşmış bir grup bu. Onlarla çalışmayı keyifli kılan da tam olarak bu. Son yıllarda Dünya Kupası'nı hep oyuncular arasındaki bağı oturmuş takımlar kazandı. Bu 26 ismi seçtiğimiz için çok mutluyuz. Tabii ki evde kalan, performansıyla aslında hak eden oyuncular da var. Bir teknik direktör olarak yapılması en zor konuşmalar bunlar."