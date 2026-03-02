Neyzen Burcu Karadağ, ’Şems’in 40 Kuralı’ konseriyle Bursalı sanatseverlerle bir araya geldi. Tayyare Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde tasavvuf düşüncesi ile müziğin birleştirici gücü aynı sahneye taşındı.

Neyin huzurlu tınısı eşliğinde Şems-i Tebrizi’nin ilham veren 40 sözü sahneye yansırken, semazenlerin icra ettiği sema gösterisi de gecenin maneviyatını derinden hissettirdi. Vatandaşların ilgiyle takip ettiği konser, gönüllerde hoş bir iz bıraktı.

Konserin sonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürü Nazan Akdoğan tarafından sanatçı Burcu Karadağ’a, adına dikilen fidana ait sertifikanın da yer aldığı hediye takdim edildi.