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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 13'e yükseltti.

Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Semih Şentürk, karşılaşmanın ardından Asist Analiz YouTube kanalında değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe'nin galibiyete rağmen oyun olarak beklentileri karşılamadığını belirten Şentürk, Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör İsmail Kartal ve Romelu Lukaku hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

'İSMAİL HOCA DA PANİK OLDU'

Semih Şentürk'ün açıklamaları şu şekilde:

“Kerem atabileceği net pozisyonları konuşmak lazım. 2-0 yapabileceği maçı zora soktu.

İsmail Hoca'nın geç hamleleri beni yanılttı. İsmail Hoca da panik oldu. Takım kazandı ama bunların da görülmesi lazım."

'BİR FENERBAHÇELİ OLARAK HAZMEDEMEDİM'

“Bütün maç topun arkasında da bekleyemezsin. Bir Fenerbahçeli olarak hazmedemedim mesela!

Bu Fenerbahçe öndeki oyuncularıyla çok fazla göremeyeceğiz. 90 dakika baskı da yapamazsın zaten ama zaman zaman yapabilirsin. Ben o Fenerbahçe'yi beklerim."

'KEREM FORMANIN DEĞERİNİ DAHA ÇOK BİLMELİ'

“Kerem'e gösterilen tevazunun başka örneği var mı? sorusu üzerine milli oyuncunun formsuzluğunu değerlendiren Semih Şentürk, "Yoktur. Ben oyuna giriyordum, skor üretiyordum, yine yedek kalıyordum. Kerem formanın değerini daha çok bilmeli. Bence forma hakkı Oğuz'un."

'LUKAKU NÖBETÇİ GOLCÜ DEĞİL'

Ayrıca Lukaku'nun maçın son dakikalarında oyuna girmesini de eleştiren Semih Şentürk, "Romelu Lukaku kesinlikle son 10 dakikada oyuna atılacak, kulübede bekletilecek bir nöbetçi golcü değil. Kalitesi ortada, bugün de skoru değiştirebilirdi ama üzerinde ufak bir şanssızlık var. Zaten forvet dediğin oyuncu attıkça açılır, o kilidi bir kez çözdüğü an arkası çorap söküğü gibi gelir." ifadelerini kullandı.