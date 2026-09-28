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Fon krizinin siyasetteki yankıları sürerken Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti içindeki havaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Selvi, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında fon krizinin patlak vermesinden bu yana AK Parti milletvekilleriyle görüştüğünü belirterek, milletvekillerinin yaşananlar karşısında “infial halinde” olduğunu ifade etti.

Selvi’ye göre AK Partili milletvekilleri, süreçte en küçük bir usulsüzlüğe karışanların dahi hesap vermesini istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutumuyla AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamalarını da değerlendiren Selvi, bunların parti içindeki beklentiyi güçlendirdiğini savundu.

“FATURA GARİBAN VATANDAŞA ÖDETİLMEMELİ”

Fon krizinde oluşabilecek zararın sıradan yatırımcıların üzerine bırakılmaması gerektiğini belirten Selvi, haksız kazanç elde edenlerin mali sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini yazdı.

Selvi, geçmişte yaşanan banker ve bankacılık krizlerini de hatırlatarak, benzer dönemlerde oluşan maliyetlerin kamuya ve dolayısıyla vatandaşlara yansıdığını ifade etti.

Yazısında eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın geçmişte bankacılık sistemine ilişkin yaptığı açıklamalara da değinen Selvi, fon krizinde de benzer biçimde zararın yüksek kazanç sağlayanlardan tahsil edilmesi gerektiğini savundu.

Selvi'nin köşesinde aktardığı ifadeler şu şekilde;

'İNFİAL HALİNDELER'

''Fon krizi patlak verdiği andan itibaren AK Parti milletvekilleriyle konuşuyorum. İnfial halindeler. Kim en ufak bir usulsüzlük yaptıysa hesabının sorulmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı tavrı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in bu konuda yaptığı açıklamalar umut verici.

Fon krizinin faturası borsanın yolunu bile bilmeyen gariban vatandaşa ödetilmemeli. Kimler haksız kazanç elde ettiyse faturayı da onlar ödemeli. “Herkes yer içer hesabı Dilber öder” durumu olmamalı. Bu millet İnci Taneleri dizisindeki Dilber değil.

Bu ülkede banker krizi oldu, hesabı millet ödedi. Bankalar krizi oldu, faturayı yine millet ödedi. Ancak AK Parti iktidarı döneminde buna izin verilmedi. Bugün muhalefette olan Ali Babacan, ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde batık bankaların parasının millete ödetilmediğini çok net bir şekilde anlattı.

Fon krizinin faturası da yüksek kazanç elde edenlerden tahsil edilmeli.''