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Kaynak: Haber Merkezi

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Selçuk Mızraklı, yedi sene sonra Edirne F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Edirne Cezaevi’nden çıkan Mızraklı’yı eşi Zeynep Mızraklı ile DEM Parti heyeti karşıladı. Heyette DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar yer aldı.

Mızraklı'nın İstanbul'a gidip Yazar İsmail Beşikçi ve Sırrı Süreyya Önder’in mezarını ziyaret edeceği ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Adnan Selçuk Mızraklı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanlığı’na yüzde 62’nin üzerinde oyla seçildi.

İçişleri Bakanlığı, 19 Ağustos 2019 yılında Mızraklı’yı görevden alarak yerine kayyım atadı. Mızraklı, 21 Ekim 2019'da gözaltına alındı, ertesi gün “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası” suçlamalarıyla tutuklandı.