Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın sözleşmesini 2027-2028 sezonunun sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Yeni sözleşmeye imza atan Gabonlu futbolcu, Galatasaray TV YouTube Kanalı'na yaptığı açıklamada sarı kırmızılı kulüpte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

'BURADA TARİH YAZACAĞIZ'

Başkan Dursun Özbek'e ve teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür eden Lemina, "Bu sözleşme kulübe ne kadar bağlı olduğumu gösteriyor. Burada tarih yazacağımızı gösteriyor. Hocamıza bana güvendiği için teşekkür ediyorum. Burada iki sene daha devam edeceğim. Çok mutluyum." dedi.

Taraftarlara da mesaj gönderen 31 yaşındaki futbolcu, sevgilerine sahadaki performansıyla karşılık vermeye çalıştığını belirterek yeni sezonda da zaferler yaşamak istediklerini ifade etti.

DURSUN ÖZBEK: PERFORMANSI DAHA DA ARTACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise Lemina'nın son iki şampiyonlukta önemli pay sahibi olduğunu vurguladı.

Özbek, "Mario, Galatasaray için önemli bir oyuncu. İki yıllık yeni sözleşmeyi konuşurken bana performansının şimdiye kadar gösterdiklerinin de üzerine çıkacağını söyledi. Taraftarlarımızın çok sevdiği bir futbolcu. İnşallah önümüzdeki iki yılda da birlikte yeni şampiyonluklar kutlayacağız." ifadelerini kullandı.