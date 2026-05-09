Dünyada savaş tamtamlarının yerini barış müzakerelerine bırakması piyasaları coşturdu. Ekonomist ve YENİÇAĞ yazarı Selçuk Geçer, ABD ile İran arasındaki yumuşamanın teknoloji hisselerine, altına ve gümüşe yaradığını belirterek, "Hani şenlik geliyor demiştim ya, işte o döneme girmiş bulunuyoruz" dedi. Ancak Geçer, küresel iyimserliğin aksine Türkiye iç piyasası için korkutan senaryoları bir bir sıraladı.

"ALTIN 4.750, GÜMÜŞ 80 DOLARI DEVİRDİ!"

Küresel piyasalarda emtia fiyatlarının durdurulamadığını ifade eden Geçer, çarpıcı rakamlar paylaştı: "Altının onsu 4.762 dolar seviyesine geldi. Gram altın ekranlarda 7.000 TL’ye dayandı ama Kapalıçarşı’ya gitseniz çok daha fazlasıyla karşılaşacaksınız. Gümüşün onsu ise 81 doları aştı. Gümüşte endüstriyel taleple birlikte 200 dolarları görmemiz işten bile değil."

OTOMOBİLDE "KITLIK" VE "KARA BORSA" GÜNLERİ DÖNÜYOR MU?

Türkiye’de otomotiv sektöründen gelen sinyallerin endişe verici olduğunu belirten Geçer, araç sahibi olmak isteyenlere kötü haberi verdi: "Maliyetler hızla artıyor ve araç bulunamaz noktaya tekrar gelebiliriz. Otomotivde yine kara borsa günleri başlıyor olabilir. Bu durum, fiyatların kontrolsüzce yükselmesini beraberinde getirecek."

VİZE SKANDALI: "MİLYAR DOLARLIK BİR İŞ DÖNÜYOR!"

Vatandaşların Avrupa vizesi alırken yaşadığı randevu krizine de değinen Geçer, VFS Global’e çok sert yüklendi: "Söylediklerimiz sonuna kadar doğru, vatandaş randevu bulamıyor ama kara borsadan yüksek fiyatlarla almak zorunda kalıyor. Bu işin merkezinde VFS Global bulunuyor. Totale vurduğunuzda milyar dolarlık bir 'business'tan bahsediyoruz. Yetkililer bu vize kara borsasını acilen denetlemeli."

"ÜRETMEDEN ENFLASYON DÜŞMEZ!"

Merkez Bankası’nın kredi musluklarını kısarak döviz talebini engellemeye çalışmasını eleştiren Geçer, ekonomi yönetimini şu sözlerle uyardı: "Piyasada TL bulunamasın da dövize talep olmasın diye kredi büyümesini yüzde 62'den yüzde 36'ya çaktılar. Oysa üretmeden, milli kaynakları kullanmadan dünyanın hiçbir yerinde enflasyonun düştüğü görülmemiş. Bizde ise üretimi öldürerek enflasyonu düşürmeye çalışıyorlar."