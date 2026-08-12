Yunanistan İtfaiye Teşkilatının açıklamasına göre, Selanik'e bağlı Sindos bölgesinde peş peşe meydana gelen yangınların nedenine ilişkin Kundaklama Suçlarıyla Mücadele Birimi tarafından inceleme başlatıldı.
Yürütülen soruşturma sonucunda, 59 yaşındaki şüphelinin aracıyla kuru ot, sazlık ve tarım alanlarının bulunduğu bölgelere gittiği, burada yangın çıkardıktan sonra bölgeden ayrıldığı belirlendi.
Şüphelinin 8 Ağustos Cumartesi günü çıkardığı öne sürülen yangının yaklaşık 20 dönümlük alanı etkilediği, 9 Ağustos Pazar günü meydana gelen yangında ise yaklaşık 15 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğü aktarıldı.
Aynı bölgede 11 Ağustos Salı günü 4 ayrı noktada daha yangın çıkardığı ileri sürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından gün içerisinde Selanik Savcılığına sevk edilmesi bekleniyor.