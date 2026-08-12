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Kaynak: İHA

Siirt-Kurtalan kara yolu üzerindeki Ford Kavşağı yakınlarında ilerleyen Turan Gülümser yönetimindeki hafif ticari aracın motor bölgesinde, henüz tespit edilemeyen bir sebeple dumanlar ve alevler belirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hızla Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. İtfaiye personelinin etkili müdahalesi sayesinde alevler tüm aracı sarmadan söndürülerek kontrol sağlandı.

Olay sonrası aracın motor aksamında maddi hasar oluşurken, yangının kesin çıkış sebebinin tespiti için araştırma başlatıldı.