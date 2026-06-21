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Kaynak: AA

Küçükelmalı Tabiat Parkı’nın hemen yanında, göl manzarası eşliğinde yaklaşık 5 dönümlük alanda kurulan bahçe; yüz farklı gül çeşidiyle adeta renk ve koku şöleni sunuyor. Doğa severler ve fotoğraf tutkunları için yeni bir cazibe noktası haline gelen bahçe, her geçen gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Bahçeyi ziyaret eden Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, işletme sahibi Mustafa Turhal’dan yetiştirilen özel gül türleri hakkında bilgi aldı.

Tekin, projenin sadece bir gül bahçesi olmadığını, aynı zamanda ilçenin turizm potansiyeline önemli katkı sunduğunu vurgulayarak, Pazaryeri’nin doğal güzellikleriyle giderek daha fazla ilgi gördüğünü ifade etti.

Kırmızıdan sarıya, pembeden mora kadar onlarca rengin bir arada bulunduğu bahçenin, göl manzarasıyla birleşen doğal atmosferiyle özellikle huzur arayanların ilgisini çektiğine dikkat çekildi. Yaz aylarında ziyaretçi sayısının artması beklenen gül bahçesinin, Pazaryeri’nin doğa turizmi rotalarında önemli bir durak haline gelmesi öngörülüyor.

Bilecik’in ilk gül bahçesi, sunduğu görsel zenginlikle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürürken, Pazaryeri de doğa turizmiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.