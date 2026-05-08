Yeniçağ Gazetesi
08 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Ekonomi Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı

Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı

Adana'da Anneler Günü öncesi yerli gülün tanesi serada 5 liraya satılırken çiçekçiler ve çiçek sitelerinde gül 50-100 TL arasında alıcı buluyor.

Haberi Paylaş
Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı - Resim: 1

Anneler Günü öncesi çiçekçilerde yoğunluk yaşanıyor. Çiçekçiler, Anneler Günü'nde talepleri karşılamak için gece gündüz çalışırken gül üreticilerinde de hasat mesaisi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde gül seralarına giden işçiler gülleri kesiyor, dikenlerinden ayırıyor ve paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

1 8
Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı - Resim: 2

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'dan yurdun dört bir yanına gönderilen güller, dalında 5 liradan alıcı buluyor.

2 8
Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı - Resim: 3

Dönüme ortalama 6 bin gül alan üreticiler, verimden memnun ancak Anneler Günü için Hollanda'dan ithal edilen güller nedeniyle fiyatlar düşük seyrediyor. Bahçelerde 5 liradan satılan güller, kentteki ve diğer illerdeki çiçekçilerde ise ortalama 50-100 liradan vatandaşlara satılıyor.

3 8
Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı - Resim: 4

Öte yandan, Adana’daki çiçekçilerde 21 adet gülün kampanya kapsamında 599 TL’ye satılması dikkat çekti.

4 8
Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı - Resim: 5

Gül üreticisi Ogün Sever Okur, fiyatların çok düşük seyrettiğini bu sebeple de hasat yapmayıp gülleri annelere ücretsiz dağıtacaklarını anlatarak, "Çiçek fiyatları çok düşük. 5 lira bizim maliyetimizi kurtarmıyor o nedenle biz kendi adımıza hasat yapmayacağız. Bu gülleri alıp annelere ücretsiz olarak dağıtacağız" dedi.

5 8
Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı - Resim: 6

Üretici Ersen Okur ise, "5 liralık fiyat, işçiliğini kurtarmıyor, masrafını kurtarmıyor. Bu fiyatlar gül ithalatı olduğundan kaynaklanıyor. Her sene bu aylarda, özel günlerde ithal güller nedeniyle para kazanamıyoruz. Bir tane gül, serada 5 lira ama çiçekçilerde 100 lira. Haksız kazanç var ve denetim mekanizmasının olması lazım" diye konuştu.

6 8
Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı - Resim: 7
7 8
Gülün seradaki fiyatı çiçekçide 20 katının üstüne çıkıyor: Anneler Günü öncesi akılalmaz fiyat farkı - Resim: 8
8 8
Kaynak: İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro