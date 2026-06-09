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Gül yağı üretiminde lider konumda olan Isparta'nın yüksek kesimlerinde hasat heyecanı başladı. Aksu ve Eğirdir ilçelerinde bulunan yaylalarda yağlık gül çiçeklerinin açmasıyla birlikte, üreticiler sabahın erken saatlerinde bahçelerin yolunu tutuyor.

YAKAAFŞAR KÖYÜ İÇİN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAĞI

Aksu ilçesi genelinde yaklaşık 435 dönümlük bir alanda yağlık gül yetiştiriciliği yapılıyor. Sorkun ve Kuzukulağı yaylalarının eteklerinde yer alan Yakaafşar köyü, gül üretiminin en yoğun yapıldığı ve bölge halkının önemli gelir sağladığı merkezlerden biri olarak dikkat çekiyor.

"YAĞIŞLAR REKOLTEYİ OLUMLU ETKİLEDİ"

Bölgede 8 yıldır gül yetiştiriciliği yapan üretici Kurtuluş Korkmaz, bu yılki sezon durumu hakkında bilgi verdi. Bahar aylarında yağışların fazla olması nedeniyle sezonun bu yıl biraz gecikmeli başladığını fakat yağışların üretimi olumlu etkilediğini ifade eden Korkmaz, “3 dönüm bahçem var. Yaklaşık 3 ton gül toplamayı planlıyorum. İnşallah bereketli bir sezon olur." dedi.