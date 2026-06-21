İstanbul Valiliği, Taksim ve çevresinde geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri aldı. Karar kapsamında bölgeye çıkan bazı yollar, metro istasyonları ve füniküler hattı geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.
Metro ve bazı yollar kapatıldı
İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda Taksim ve çevresinde bazı metro istasyonları ile yollar geçici olarak kapatıldı. Beyoğlu’nda açık alan etkinliklerine 24 saat süreyle yasak getirilirken, bölgede geniş güvenlik tedbirleri uygulamaya alındı. İşte kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar...Kaynak: Haber Merkezi
Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Valilik kararı doğrultusunda bazı raylı sistem hatlarında düzenlemeye gidildiği belirtildi. Açıklamada, “21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş-çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.
Yetkililer, M2 hattında seferlerin devam edeceğini ancak trenlerin Taksim İstasyonu’nda durmadan yoluna devam edeceğini duyurdu.
BEYOĞLU’NDA 24 SAATLİK ETKİNLİK YASAĞI
Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, 21 Haziran günü saat 00.01’den itibaren ilçedeki tüm açık alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, bildiri dağıtımı, oturma eylemi ve benzeri etkinliklerin 24 saat süreyle yasaklandığı bildirildi.
Alınan karar doğrultusunda saat 10.00’dan itibaren Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle kapatılacak. Güvenlik birimleri gerekli görmesi halinde araç ve yaya geçişlerini kontrollü şekilde durdurabilecek.
Gezi Parkı çevresinde de bariyerleme yapılırken, ihtiyaç duyulması halinde yaya hareketliliğine sınırlama getirilebilecek. İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan ara sokaklar Tünel Meydanı’na kadar bariyerlerle çevrilecek, gerekli durumlarda araç ve yaya geçişlerine izin verilmeyecek.
ÇOK SAYIDA NOKTADA BARİYER VE TRAFİK DÜZENLEMESİ
Karaköy Meydanı ve çevresinde de benzer güvenlik uygulamalarının hayata geçirileceği açıklandı. Ayrıca Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak, Meşelik Sokak, Divan Kavşağı, Kazancı Yokuşu, Balo Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Şişhane Meydanı ve çevresi ile Firuzağa Meydanı’nda da bariyerleme yapılacağı bildirildi.
Kaymakamlık, gün içinde yaşanabilecek olası toplumsal olaylar nedeniyle Beyoğlu’nun farklı noktalarında da araç ve yaya trafiğinin geçici olarak durdurulabileceğini duyurdu.
BEYOĞLU VE ŞİŞLİ’DE KAPATILAN YOLLAR AÇIKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yürüyüş öncesinde trafiğe kapatılacak yolları kamuoyuyla paylaştı.
Saat 10.00’dan itibaren Beyoğlu’nda İstiklal, Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Galip Dede, Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas, Nuri Ziya sokakları ile çok sayıda sokak araç trafiğine kapatılacak.
Selime Hatun Cami, Çiftevav ve Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddeleri ise ihtiyaç halinde ulaşıma kapatılabilecek.
Alternatif güzergâh olarak Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit ve Dolapdere Taksim caddeleri ile Barbaros, Piyalepaşa ve Tarlabaşı bulvarları ile Melek Sokak alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.
Şişli’de ise Taşkışla ve Askerocağı caddelerinin gerekli görülmesi halinde araç trafiğine kapatılabileceği belirtildi. İlçede alternatif ulaşım için Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri önerildi.
ANKARA’DAKİ ONUR YÜRÜYÜŞÜNDE 8 GÖZALTI
Ankara’da dün gerçekleştirilen Onur Yürüyüşü sonrasında polis ekipleri tarafından ara sokaklarda bulunan 8 LGBTİ+ aktivistin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltılarla ilgili resmi süreç devam ederken, insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları gelişmeleri yakından takip ediyor.