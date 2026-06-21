Metro ve bazı yollar kapatıldı

Alınan karar doğrultusunda saat 10.00’dan itibaren Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle kapatılacak. Güvenlik birimleri gerekli görmesi halinde araç ve yaya geçişlerini kontrollü şekilde durdurabilecek.

Gezi Parkı çevresinde de bariyerleme yapılırken, ihtiyaç duyulması halinde yaya hareketliliğine sınırlama getirilebilecek. İstiklal Caddesi ve bu caddeye bağlanan ara sokaklar Tünel Meydanı’na kadar bariyerlerle çevrilecek, gerekli durumlarda araç ve yaya geçişlerine izin verilmeyecek.