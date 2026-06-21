Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu

"Kendimi geliştirmeye ve kariyerime odaklanırken çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadım. Çocukları gördükçe imreniyorum ama artık o dönem geride kaldı" diyen Pekkan'ın sözleri uzun süre konuşulmuştu.

Sanat yaşamındaki tek pişmanlığının ise bir enstrüman çalamamak olduğunu belirten sanatçı, "Piyano ya da başka bir enstrüman çalmayı çok isterdim. Müziği hep içimde hissediyorum ama sadece şarkı söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.