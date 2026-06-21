Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu

Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan'ın, 1996 yılında yayımlanan ve "Eğlen Güzelim", "Dert Bende", "Bitsin Bu Sevda" gibi unutulmaz şarkıları barındıran albümüne ilişkin açtığı telif davasında karar çıktı.

Kaynak: Diğer
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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 1

Mahkeme, sanatçının izni olmadan dijital platformlarda kullanıldığı öne sürülen eserlerle ilgili Ajda Pekkan'ı haklı buldu.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 2

Pekkan, kendi adını taşıyan albümde yer alan eserlerin Avrupa Müzik ve Tempa Müzik tarafından yetkisiz şekilde dijital müzik platformlarında yayımlandığını iddia ederek hukuki süreç başlatmıştı. İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tarafların savunmaları ve bilirkişi raporları değerlendirildi.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 3

HAK İHLALİNE MAHKEME TESPİTİ

Mahkeme, eserlerin dijital ortamda kullanımıyla ilgili olarak sanatçının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Verilen kararla birlikte söz konusu albümde yer alan eserlerin dijital platformlarda kullanılması ve kamuya iletilmesi yasaklandı.

Kararda, davalı şirketlerin gerçekleştirdiği kullanımın hukuka aykırı olduğu belirtilirken, ihlalin önlenmesi ve sona erdirilmesi yönünde hüküm kuruldu.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 4

DİJİTAL HAKLAR TARTIŞMASI

Ajda Pekkan'ın avukatı Ergin Akçay, dijital hakların Türk hukuk sistemine 2001 yılında yapılan düzenlemelerle dahil edildiğini hatırlattı. Akçay, bu tarihten önce doğmamış hakların devrine yönelik sözleşmelerin hukuken geçerli sayılamayacağını ifade etti.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 5

Sanatçıyla 2001 sonrası dijital kullanım haklarını kapsayan yeni bir sözleşme yapılmadığı sürece, geçmişte imzalanan belgelerin dijital haklar açısından bağlayıcı olmayacağını savunan Akçay, dijital kullanım haklarının icracı sanatçılara ait olduğunu vurguladı.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 6

AJDA PEKKAN'IN DUYGUSAL İTİRAFLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Ajda Pekkan, son dönemde yaptığı samimi açıklamalarla da gündeme gelmişti. İzmir'de verdiği konser sırasında "Dünyadan Uzak" şarkısını seslendiren sanatçı, parçanın sözlerini kendi yaşamıyla özdeşleştirdiğini söylemişti.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 7

"Dünyanın içine karıştığımda kendimi kaybediyorum. Bu yüzden mümkün olduğunca dünyadan uzak yaşamaya çalışıyorum" diyen Pekkan, modern yaşamın insanları yalnızlaştırdığına dikkat çekmişti.

"O KADAR YALNIZIM Kİ..."

Oran Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konser sırasında da duygusal anlar yaşayan sanatçı, şöhretin görünen yüzünün ardındaki yalnızlığı anlattı.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 8

Hayranlarına teşekkür eden Pekkan, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret dışarıdan göründüğü kadar parlak olsa da insanı yalnız bırakabiliyor" sözleriyle dinleyicilerini duygulandırdı.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 9

ANNELİK VE PİŞMANLIK İTİRAFI

Katıldığı bir etkinlikte özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Süperstar, annelik konusunda zaman zaman hüzün yaşadığını ifade etmişti.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 10

"Kendimi geliştirmeye ve kariyerime odaklanırken çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadım. Çocukları gördükçe imreniyorum ama artık o dönem geride kaldı" diyen Pekkan'ın sözleri uzun süre konuşulmuştu.

Sanat yaşamındaki tek pişmanlığının ise bir enstrüman çalamamak olduğunu belirten sanatçı, "Piyano ya da başka bir enstrüman çalmayı çok isterdim. Müziği hep içimde hissediyorum ama sadece şarkı söylüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Süperstar'dan büyük hukuk zaferi: Mahkeme Ajda Pekkan'ı haklı buldu - Resim: 11

SERVETİYLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

Yıllardır müzik dünyasının zirvesinde yer alan Ajda Pekkan, sahip olduğu gayrimenkuller ve yatırımlarla da sık sık gündeme geliyor. Ünlü sanatçının milyonlarca dolarlık servete sahip olduğu konuşulurken, son dönemde satışa çıkardığı lüks malikanesi de magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

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