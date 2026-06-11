Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da esnafı ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyarette vatandaşların dertlerini dinledi.

Şehit yakını bir vatandaş, Dervişoğlu’nun yanına gelerek, 27 yaşında şehit olan Piyade Asteğmen Erkan Apalak’ın hikâyesini anlattı.

‘BAHÇELİ, ÖCALAN’A KURUCU ÖNDER DEDİĞİNDEN BERİ ŞEHİTLER MEZARINDA RAHAT UYUMUYOR’

Apalak’ı “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sözcükleri ile defnettiklerini belirten yurttaş, “Ama ne yazık ki şehitler de öldü, vatan da bölündü. Malum kişi terörist başına “Sayın Öcalan, kurucu önder, statü verilmesi” dediği andan itibaren şehitler mezarlarında rahat uyuyamıyorlar ve vatan da ikiye bölündü.

MHP gibi sert bir parti, kişisel tercihleri onu ilgilendirir ama bu şahsı nasıl başında tutuyorlar? Biz MHP’yi bu ülkenin çimentosu, sigortası bilirdik. Neden sigorta attı birden? Neden böyle keskin dönüşler yaptı?” sözlerini sarf etti.

Babası, “Askere git oğlum” diye ısrar ettiği için 8-9 ay sonra o üzüntüye dayanamayarak rahmetli olduğunu belirten yurttaş, “Annesi çok büyük acılar çekti. Sadece şehitler konusunda hakkını arayan, ailelerine destek olan kişi sizsiniz. Ben size çok saygı duyuyorum” dedi.

‘HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’

Türkiye’deki ekonomik sıkıntılar ve siyasette meydana gelenler olayları hatırlatan yurttaş Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Bir de buradan Cumhurbaşkanı’na bir mesajım olacak. Sayın Cumhurbaşkanı, bize yaşattığınız sosyal, ekonomik, siyasal durumlardan dolayı, 86 milyonda bir kişi olarak size olan hakkımı helal etmiyorum. Bu dünyada da hakkımı helal etmeyeceğim, Mahkeme-i Kübra’da da hakkımı helal etmeyeceğim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şehit Jandarma Asteğmen Erkan Apalak, 6 Eylül 1994 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olmuştu.