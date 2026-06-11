Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Haziran Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre 33 ilde sağanak yağış beklenirken ülke genelinde mevsim normallerinde bir hava bekleniyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji'nin açıklamasına göre ülkenin batısında gün boyu güneşli ve bulutlu hava bekleniyor. Saat 12.00 itibariyle havanın rengi bir anda değişiyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 2

Bugün öğle saatlerinden itibaren 33 ilde gök gürültülü, şiddetli ve sağanak yağış bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 3

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Malatya, Van ve Hakkari çevreleri ile Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 4

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 5

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 6

İşte il il hava durumu:

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 7

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 8

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

8 14
Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 9

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 10

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 11

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu’nun iç, Karabük’ün güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 13

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji il il saat vererek uyardı: 12'den sonra 33 ilde kuvvetli yağış bekleniyor - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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