Yılın ilk yarısında rekor seviyelere ulaşan altın piyasası, son aylarda küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. Piyasalardaki belirsizlik sürerken yatırımcılar altındaki yön arayışını sürdürüyor. Altın Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.
İslam Memiş'ten altın için dikkat çeken çağrı: Şu an toplama zamanı
Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekerken, Altın Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Memiş, altın ve gümüş yatırımcılarına uzun vadeli düşünmeleri çağrısında bulunarak mevcut seviyelerin önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.Kaynak: Haber Merkezi
"ALTINDA GERİ ÇEKİLME SÜREBİLİR"
Altın fiyatlarında düşüş eğiliminin henüz sona ermediğini belirten İslam Memiş, ons altında önemli destek seviyelerinin takip edildiğini ifade etti.
Geçen hafta başlayan satış baskısının etkisini sürdürdüğünü belirten Memiş, ons altında yeni geri çekilmelerin görülebileceğini söyledi.
Altının yanı sıra petrol ve diğer emtia gruplarında da alışılmış fiyat hareketlerinin dışında bir süreç yaşandığını dile getiren Memiş, son dönemde hem emtia hem de borsa tarafında yoğun satışların dikkat çektiğini vurguladı.
"2026 TOPLAMA YILI OLABİLİR"
Piyasalarda kısa vadeli yüksek kazanç beklentilerinin gerçekçi olmayabileceğini ifade eden Memiş, 2026 yılını yatırımcılar açısından "toplama yılı" olarak değerlendirdi.
Özellikle uzun vadeli düşünen yatırımcıların sabırlı olması gerektiğini belirten Memiş, yıl sonuna kadar piyasalarda dalgalı görünümün devam edebileceğini kaydetti.
DÜĞÜN YAPACAKLAR VE ALTIN BORCU OLANLARA MESAJ
Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin düğün sezonuna denk gelmesinin dikkat çekici olduğunu belirten Memiş, düğün hazırlığı yapanlar ve altın borcu bulunanlar için mevcut fiyat seviyelerinin fırsat oluşturabileceğini söyledi.
Fiziki altın almak isteyen yatırımcıların piyasayı yakından takip etmesi gerektiğini ifade eden İslam Memiş, elinde altın ve gümüş bulunduran yatırımcılara ise acele karar vermemeleri tavsiyesinde bulundu.
Küresel piyasalarda öngörülemeyen gelişmeler yaşandığını belirten Altın uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların temkinli hareket ederek mevcut pozisyonlarını korumalarının önem taşıdığını dile getirdi.