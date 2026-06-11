Ersun Yanal'dan Dünya Kupası öncesi Türkiye analizi: En önemli ismi açıkladı

Montella genelde Kerem'i santrfor sürüp, santrforsuz oyunu oynuyor. Son iki maçta Deniz'i öne sürerek farklı bir sistem deniyor. Sizce bu oyuncu grubu ile başlangıç hikâyesi nasıl olur?

Takımdaki santrfor Deniz bana göre çok yükselecek bir oyuncu. Performansı artacak bir oyuncu ama gruptan çıkmamız ve play-off'tan sonra Kerem'in performansı önemli. Kenan, Barış gibi oyuncular gole yakın oyuncular. Takım olarak oynandığında başka bir isme gerek kalacağını düşünmüyorum. Gruptan çıktıktan sonra kaliteli takımlar bizi zorlayacaktır.