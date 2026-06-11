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Kaynak: AA / ANKA

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Dervişoğlu, ziyaretleri sırasında vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirtti. Amaçlarının siyasi tartışmalardan uzak durarak halkın gündemini yerinde görmek olduğunu ifade eden Dervişoğlu, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları anlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

"BİR SİYASİ PARTİNİN İÇ MESELESİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Süreci bir "siyasi satranç oyunu" olarak nitelendiren Dervişoğlu, partilerin içindeki stratejik hamlelerle ilgilenmek istemediğini söyledi.

Siyasi partilere yönelik hukuki müdahalelerin doğru olmadığını savunan Dervişoğlu, bir partinin yıllar önce gerçekleştirdiği kongreye mahkeme kararıyla müdahale edilmesinin demokrasi açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

"SÜREÇ DİKKATLE TAKİP EDİLMELİ"

Yaşanan gelişmelerin çok sayıda aktörün dahil olduğu karmaşık bir süreç haline geldiğini belirten Dervişoğlu, bunun demokratik işleyişe katkı sağlamadığı görüşünü dile getirdi. Siyasi partiler ve seçmenler açısından sürecin dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, tarafların rahatlatılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi.

TANDOĞAN MEYDANI'NDAKİ MİTİNGE DAVET

Öte yandan Dervişoğlu, İYİ Parti'nin 27 Haziran'da düzenleyeceği mitingin hazırlıklarının başladığını açıkladı. Vatandaşları ellerinde Türk bayraklarıyla Ankara'daki Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitinge davet eden Dervişoğlu, etkinliğin geniş katılımla gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

ŞEHİT YAKINI: SAYIN ERDOĞAN SİZE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Dervişoğlu, Ulus'ta bir kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi. Sürece dair eleştirilerde bulunan bir şehit yakınının "MHP’yi bu ülkenin sigortası bilirdik. Sigorta neden attı?” demesi dikkat çekti.

Aynı vatandaş ekonomiye dair de eleştirilerde bulunarak "Sayın Erdoğan size hakkımı helal etmiyorum" ifadesini kullandı.

Ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu ise "En düşük emekli maaşının 20 bin lira olduğu bir ülkede, açlık sınırı 35 bin liraya gelmişse o ülke uçmuyor demektir. Uçuruma doğru sürükleniyor demektir” şeklinde konuştu.