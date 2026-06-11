Merkez Bankası milyonların merakla beklediği Haziran ayı faiz kararını saat 14.00'te yaptığı yazılı açıklamayla açıkladı. TCMB Nisan ayında politika faiz kararını 37’de sabit bırakma kararı almıştı.
Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası herkesin merakla beklediği Haziran ayı faiz kararını açıkladı. TCMB Nisan ayında politika faiz kararını 37’de sabit tutmuştu.Züleyha Öncü
Kurul ayrıca, Nisan ayında gecelik borç verme faiz oranını yüzde 40, borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5 olarak korumuştu.
12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişikliğe gidilmemişti.
Kurul, politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakma kararı almıştı. Ocak ayı toplantısında ise 100 baz puanlık indirimle faiz oranı yüzde 38 seviyesinden yüzde 37 noktasına çekilmişti.
İşte milyonlarca kişinin merak ettiği Merkez Bankasının Haziran ayı Para Politikası Kurulu (PPK), toplantısı sonrası aldığı faiz kararı…
MERKEZ BANKASI HAZİRAN AYI FAİZ KARARI
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, politika faizini yüzde 37 de sabit tuttu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Haziran ayı toplantısı sonrası politika faizini belirledi. Toplantı sonucu alınan son kararla politika faizi yüzde 37 seviyesine sabit bırakıldı.
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu sonrası yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Yaşar Fatih Karahan (Başkan), Hatice Karahan, Fatma Özkul, Gazi İshak Kara, Yusuf Emre Akgündüz, Elif Haykır Hobikoğlu.
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37’de sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur.
Yılın ilk aylarındaki yükselişinin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle nisan ayında artan enflasyonun ana eğilimi, mayıs ayında bir miktar gerilemiştir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir. İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Para politikası kararları enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla alınmaktadır. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ
Haziran ayı toplantısının ardından TCMB’nin 2026 yılının geri kalanındaki toplantı tarihleri şöyle:
23 Temmuz 2026
10 Eylül 2026
22 Ekim 2026
10 Aralık 2026