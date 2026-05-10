Programın sonunda bir şehit annesinin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na seslenerek, “Bir resim çektir, şehit evladımın yerine senin resmini asacağım” demesi salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Bu sözler üzerine duygulanan Dervişoğlu, şehit annelerine "Sizin hatırınız için sonuna kadar direneceğim" diyerek karşılık verdi.

"MÜLAKAT SİSTEMİNİ MUTLAKA KALDIRACAĞIM"

Gençlerin geleceğine dair umutsuzluğa ve liyakat krizine dikkat çeken Dervişoğlu, iktidara gelmeleri durumunda atacakları en kritik adımı şu sözlerle ilan etti:

"Çocuklarınız mühendis, doktor, öğretmen oluyor ancak atanamıyor. Bunun sebebi liyakatsizliği devletin temeline bir dinamit gibi oturtan mülakat sistemidir. Devletin bir ucundan tutmaya muvaffak olabilirsek, bu mülakat sistemini mutlaka kaldıracağım. Bundan emin olabilirsiniz."

EKONOMİK MESAJ: BİR KİŞİYİ GÖNDERECEK, DOĞRU KİŞİYİ GETİRECEKSİNİZ

Türkiye'nin içinden geçtiği ekonomik krize ve emeklilerin durumuna değinen İYİ Parti lideri, çözümün sanıldığı kadar zor olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

"20 bin lirayla bu memlekette ayda 4 defa pazara çıkabilmek mümkün değil. Asgari ücretle geçinmek imkansız hale gelmiştir. Size 'bu dertler bitmez' diyerek umutsuzluk aşılıyorlar. Çözüm çok kolay: Bir şeyin değiştirilmesi gerek. O bir şey değiştiğinde her şey değişecek. Bir kişiyi göndereceksiniz, doğru kişiyi getireceksiniz. Bütün mesele budur."

"SEVGİSİZ BİR TOPLUMA DÖNÜŞTÜRÜLDÜK"

Toplumsal kutuplaşmaya ve güvenlik kaygılarına vurgu yapan Dervişoğlu, "Sokaklarda insanlarımız kaygıyla dolaşıyor. Sadece kendi güvenliklerinden değil, geleceklerinden de endişe ediyorlar. Biz sevgiyi, saygıyı ve kucaklaşmayı vadediyoruz" dedi.

SALON YETERSİZLİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Konuşmasının başında salonun fiziki şartlarının yetersizliğinden dolayı ailelerden özür dileyen Dervişoğlu, yerel yöneticilere seslenerek "İzmir'i yönetenlerden bu memleket adına güzel toplantıların yapılacağı salonlar yapmalarını istirham ediyorum. Dar alanlara sıkışıyoruz, gönüllerimizi rahatlatamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, program boyunca masaları gezerek şehit yakınlarıyla yakından ilgilendi ve "Her zaman yanınızda olacağım" mesajını yineledi.