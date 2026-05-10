İran'ın, saldırıların sonlandırılması için ABD’nin önerdiği taslak tasarıya yanıtını arabuluculara ilettiği belirtildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran, ABD’nin saldırıların sonlandırılması için önermiş olduğu metne cevabını arabuluculara gönderdi.
İran'ın ilettiği cevapta, odak noktasının savaşın sonlandırılması olduğu belirtildi.
ABD-İran hattında Pakistan üzerinden görüşmeler gerçekleşirken, İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini 1 Mayıs günü Pakistan'a ilettiği açıklanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, cuma günü yaptığı açıklamada İran'dan yanıt beklediklerini ifade etmişti.
Tahran, Washington'un taleplerine karşılık olarak "14 maddelik revize edilmiş kapsamlı bir plan" sunduğu belirtilmişti.