Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi



İç Anadolu Bölge Sorumlusu / Metin Kurt / Yeniçağ



Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, 14 Kasım 1994’te Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde şehit olan Er Şahin Mavi’nin ailesini ziyaret ederek taleplerini dinledi. Vali Çiçek, şehit ailelerinin devlet ve millet için en kıymetli emanetler olduğunu vurguladı.

Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, vatan görevi sırasında şehit olan Er Şahin Mavi’nin Zembilli Ali Efendi Mahallesi’nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

14 Kasım 1994 tarihinde Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde şehit olan Er Şahin Mavi’nin ailesiyle bir araya gelen Vali Çiçek, aile bireyleriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Ziyaret sırasında ailenin ihtiyaç ve talepleri de dinlendi.

“ŞEHİT AİLELERİ DEVLETİMİZİN VE MİLLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR”

Ziyarette şehit ailelerinin taşıdığı anlam ve devlet açısından sahip oldukları özel konuma dikkat çeken Vali Hayrettin Çiçek, devletin şehit yakınlarının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Vali Çiçek, şehit ailelerinin aziz şehitlerden kalan kıymetli bir emanet olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri, devletimizin ve milletimizin göz bebeğidir. Kapımız da gönlümüz de kendilerine her daim açıktır. Devletimiz, her zaman ve her koşulda şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir.”

AİLENİN TALEP VE İHTİYAÇLARI DİNLENDİ

Gerçekleştirilen ziyarette yalnızca hal hatır sorulmasının ötesinde, şehit ailesinin mevcut ihtiyaçları ve talepleri de ele alındı.

Vali Çiçek, aile bireyleriyle gerçekleştirdiği görüşmede kendilerinin talep ve beklentilerini dinleyerek devlet kurumlarının şehit yakınlarına yönelik çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Devlet yetkililerinin şehit aileleriyle bir araya geldiği bu tür ziyaretler, şehitlerin hatırasının yaşatılması ve aileleriyle kurulan kurumsal bağların sürdürülmesi açısından önem taşıyor.

ZİYARETTE KURUM TEMSİLCİLERİ DE YER ALDI

Vali Hayrettin Çiçek’in şehit ailesine gerçekleştirdiği ziyarete Vali Yardımcısı Vekili Muammer Yetiş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nurettin Ulaş da katıldı.

Ziyaret kapsamında aileyle yakından ilgilenen heyet, şehit ailesinin görüş ve taleplerini dinledi.

ŞEHİTLERİN EMANETLERİNE VEFA MESAJI

Karaman Valiliği tarafından gerçekleştirilen ziyaret, devletin şehit ailelerine yönelik vefa ve dayanışma anlayışının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde görevleri sırasında şehit olan güvenlik güçlerinin aileleri, kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerle yalnız bırakılmıyor. Bu kapsamda Karaman’da da şehit aileleriyle düzenli temas kurulması ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlar aracılığıyla takip edilmesi sürdürülüyor.

Vali Hayrettin Çiçek’in Er Şahin Mavi’nin ailesine gerçekleştirdiği ziyaret de bu anlayış çerçevesinde gerçekleşirken, ziyarette vefa, hatırlama ve devletin şehit ailelerinin yanında olduğu mesajı öne çıktı.

Karaman Valiliği’nin resmi açıklamasında yer alan bilgilere göre, ziyaret sırasında aileyle samimi bir görüşme gerçekleştiren Vali Çiçek, şehit ailelerinin her zaman devletin ve milletin gönlünde özel bir yere sahip olduğunu bir kez daha ifade etti.