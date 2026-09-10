Merkez Bankası milyonların merakla beklediği yılın altıncı faiz kararını saat 14.00'te yaptığı yazılı açıklamayla açıkladı. TCMB Nisan ve Haziran aylarında politika faiz kararını 37’de sabit bırakma kararı aldığını duyurmuştu.
Merkez Bankası’nın faiz kararındaki büyük tehlike: Uzmanlar tarih verdi
Merkez Bankası faizi sabit tuttu, ekonomistlerden ise yazılı açıklamadaki büyük tehlikeye dair değerlendirmeler geldi.Mina Kaymakçı
Merkez Bankası, temmuz ayında gerçekleştirdiği toplantıda politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bırakmıştı. Bankanın 1 Mart'tan itibaren ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerine 24 Ağustos'ta yeniden başlaması ise bazı ekonomistler tarafından para politikasında gevşeme yönünde bir sinyal olarak yorumlanmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40'ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tuttu.
Ünlü ekonomistlerden ise faiz kararına dair değerlendirmeler gelmeye başladı. İşte ekonomistlerin sosyal medya üzerinden yaptığı faiz kararı yorumları:
İrisi Cibre: Merkez Bankası doğru olanı yaparak pas geçti; Politika faizi 37% Borç verme 40% Borçlanma 35.5% Metinde aylık dalgalanmalara karşın, öncü göstergelerin ana eğilimde gerileme olduğuna işaret ettiğini ve iç talepteki zayıf seyri vurgulandı. Maliyet kanalı üzerinden yansımanın sınırlı kaldığı ama yakından izlendiği vurgulanıyor. Ekim için, eğer arz şokları fiyatlara yansımadıysa, faiz indirim kapısını işaret ediyor.
Emre Şirin: Tam da böyle oldu! Ekim'de 100 baz puan faiz indirimi beklenebilir! Ama savaş, brent ve iç siyaset o gün neye işaret eder, bugünden söylemek zor!
Sefer Şener: Merkez Bankası faizi %37'de sabit tuttu Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener: Savaştan dolayı petrol fiyatlarında artış olmasaydı şuan %25 oranlarında bir faiz kararı bekliyor olacaktık.
İktisatçı Yakup Küçükkale: Eylül PPK'yı dahi beklemeden (Ağustos ayında) haftalık repoya geri dönülmüş, yani fiili faiz %40'tan %37'ye zaten indirilmişti. Bu gelişmeyle birlikte fiili politika faizi optimal faiz oranının (%39) yaklaşık 2 puan altında kalmıştı. Bir de bu toplantıda faiz indirim kararı çıkmış olsaydı, dezenflasyon hedeflerinden ciddi bir sapma söz konusu olacaktı. Enflasyon Raporu'nda enflasyon ara hedefinin %24'e yükseltilmesi, faiz indirimi için bir miktar alan kazandırmış olsa da, savaşa dair gelişmeler (brent petrol fiyatlarındaki artış) ve sıcak para stoku bu indirim sürecini riskli hale getiriyor. Pas geçilmesi doğru karar... Hatta, işin akademik boyutuna bakacak olursak faizin %39'a yükseltilmesi (optimal faiz oranına eşitlenmesi) gerekirdi. Ama bunu yapmayacaklarını bildiğimiz için, pas geçilmesini de "doğru karar" olarak değerlendiriyoruz...