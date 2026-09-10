Merkez Bankası’nın faiz kararındaki büyük tehlike: Uzmanlar tarih verdi

İktisatçı Yakup Küçükkale: Eylül PPK'yı dahi beklemeden (Ağustos ayında) haftalık repoya geri dönülmüş, yani fiili faiz %40'tan %37'ye zaten indirilmişti. Bu gelişmeyle birlikte fiili politika faizi optimal faiz oranının (%39) yaklaşık 2 puan altında kalmıştı. Bir de bu toplantıda faiz indirim kararı çıkmış olsaydı, dezenflasyon hedeflerinden ciddi bir sapma söz konusu olacaktı. Enflasyon Raporu'nda enflasyon ara hedefinin %24'e yükseltilmesi, faiz indirimi için bir miktar alan kazandırmış olsa da, savaşa dair gelişmeler (brent petrol fiyatlarındaki artış) ve sıcak para stoku bu indirim sürecini riskli hale getiriyor. Pas geçilmesi doğru karar... Hatta, işin akademik boyutuna bakacak olursak faizin %39'a yükseltilmesi (optimal faiz oranına eşitlenmesi) gerekirdi. Ama bunu yapmayacaklarını bildiğimiz için, pas geçilmesini de "doğru karar" olarak değerlendiriyoruz...