Niğde’de, Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, PTT'ye ait kargo kamyonetinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
ARACINDAN İNEREK SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ!
Tartışma kısa sürede büyürken otomobilinden inen sürücü, kamyonete binerek sürücüyü darbetti. Darp anı, trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına anbean kaydedildi.
ANBEAN KAYIT ALTINA ALINDI!
Darp anı, trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı.