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Kaynak: Haber Merkezi

Haluk Levent ve kurucusu olduğu Ahbap Derneği, son haftalarda deprem bağışları ve derneğin mali süreçlerine ilişkin kamuoyunda gündeme gelen iddialar nedeniyle tartışmaların odağında yer aldı. Levent ise yaptığı açıklamalarda Ahbap hesaplarının denetlendiğini, bağışların kullanımına ilişkin tüm harcamaları kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti.

Gündemdeki tartışmalar sürerken sanatçı Seda Sayan da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sayan, bugüne kadar Haluk Levent'e bağış yapmadığını belirterek, yardım konusunda kendi yöntemini tercih ettiğini söyledi.

"Ben bağış yapmadım arkadaşlar. Ben öngörüsü yüksek bir kadın olduğum için nasıl yardım yapacağımı çok iyi bilirim." diyen Sayan, bağışlarını her zaman resmi kurumlar aracılığıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

Seda Sayan açıklamasında, "Türkiye'nin en güvenilir isimlerinden biri olduğum için her zaman bağışımı Kızılay'a ve devletimin önerdiği yerlere yaptım." ifadelerini kullandı.