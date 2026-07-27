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İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, derneğe ait taşınmazların, araçların, banka hesaplarındaki nakdi varlıkların ve diğer mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla Avukat Rıdvan Can, Avukat Mustafa Göktuğ Kaya ve Prof. Dr. Ahmet Kasım Han'ın kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Kararda; derneğin kurucusu Haluk Levent ile bazı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin tutuklu bulunduğu, bazıları hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulandığı, derneğin hesapları ve mal varlıkları üzerinde tedbir bulunduğu ve fesih sürecinin başlatıldığı belirtildi.





DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYON GELMİŞTİ

Bugün Ahbap Derneği'ne yönelik dördüncü dalga operasyonda, bir holding sahibi ve inşaat firması yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında; konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler tüm yönleriyle inceleniyor.

Kayyum kararı, dördüncü dalga operasyonun ardından geldi.

SORUŞTURMADA BUGÜNE DEK NELER OLDU?

Savcılık dosyasında, Ahbap'ın depremzedeler için yaklaşık 158 milyon dolar bağış topladığı, ancak bu kaynağın bir bölümünün amacı dışında kullanıldığı öne sürülüyor. İddialara göre bağışların bir kısmı kişisel hesaplara aktarıldı, buradan da dernek yöneticileriyle bağlantılı kişi ve şirketlere transfer edildi. Dosyada bu para hareketlerine ilişkin banka kayıtları ve mali incelemelere yer verildiği belirtiliyor.

Soruşturmanın ilk dalgasında Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent gözaltına alındı. Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" gibi suçlamalar yöneltildi. Savcılık ayrıca bazı belgelerde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarına da yer verdi.

Emniyet ve savcılık ifadelerinde tüm suçlamaları reddeden Levent, deprem bağışlarının neredeyse tamamının afet bölgesindeki çalışmalarda kullanıldığını savundu. Harcamaların valilikler ile İçişleri Bakanlığı denetiminde olduğunu belirten Levent, Yeliz Kaya'ya aktarılan paranın ise Ahbap'a devretmek istediği taşınmazlarla ilgili olduğunu öne sürdü. Buna karşın mahkeme, dosyada "kuvvetli suç şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi.

İlk operasyonun ardından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da ikinci dalga gözaltılar gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda Ahbap'ın kurucularından Alper Çelik'in de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 42'ye yükselirken, dört şirkete de kayyım atandı.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken isimlerden biri de CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu oldu. Kartaloğlu'nun, Ahbap'ın deprem dönemine ilişkin hesaplarını daha önce inceleyerek usulsüzlük tespit etmediği yönünde rapor hazırladığı, bu raporun da soruşturma kapsamında yeniden incelenmeye alındığı açıklandı.

Son operasyonda ise Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur ile birlikte yedi kişi daha gözaltına alındı. İddiaya göre Uğur'un "gerçek faydalanıcısı" olarak gösterildiği Babala TV hesabına yurt dışından yüksek tutarlı döviz transferleri yapıldı ve bu işlemlerden biri bir banka tarafından MASAK'a şüpheli işlem olarak bildirildi. Uğur ve diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaları kabul etmeyen Oğuzhan Uğur, soruşturma kapsamında tutuklandı.

Deprem döneminde Ahbap'a destek veren ünlü isimler de soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı. Bu isimler arasında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı da yer alıyor.