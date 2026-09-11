Kaynak: AA / İHA

Rize Güneysu İlçe Stadyumu’na inen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ilçe merkezine gelerek kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte vatandaşları selamlayan Erdoğan, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

'SEÇİMLERİ BAŞARIYLA TAMAMLAYACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Erdoğan, "Sevgili hemşerilerim sizleri Güneysu’da böyle bir güzel yaz akşamında en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyoruz. Gecemiz kutlu olsun, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm Bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun.







Bu birlik beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.

'MEVSİM ŞARTLARIYLA İNŞALLAH FAZLA YORULMUYORSUNUZDUR'

Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını geçirmenizi istiyorum. Sayın Valimden de öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor dedi. Buna da sevindim. Bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor, hepinizi Allah’a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.





SEÇİM STARTINI RİZE'DEN Mİ VERDİ?





Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın il ve ilçe gezilerinde seçim dönemi ya da planlı bir programı yok ise konuşma yaptığı ender görünen bir olay olduğu için Erdoğan'ın bu seslenişi seçim startını Rize'den mi verdi sorusunu akıllara getirdi.

AK Parti'nin Rize 'de son ölçülen oy oranı 2023 seçimlerinde yüzde 72,79 olarak ölçülmüştü. Buna karşın 'Millet İttifakının oy oranı yüzde 21,00 olarak gözlemlendi.