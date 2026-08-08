Kırşehir Valiliği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Neşet Ertaş Kültür ve Müzik Festivali kapsamında gerçekleştirilen açık hava konserlerinde sanatçılar sahne aldı.

Sazın ve sözün ustası anısına: Kırşehir Neşet Ertaş, için tek yürek oldu - Resim : 1

Cacabey Meydanı'nda düzenlenen konserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken meydan gece geç saatlere kadar dolu kaldı.

Sazın ve sözün ustası anısına: Kırşehir Neşet Ertaş, için tek yürek oldu - Resim : 2
Festival kapsamında Cacabey Meydanı'nda düzenlenen açık hava konserlerinde Kemal Şimşek, Reyhan Ediş, Selma Geçer, Umut Sülünoğlu ve Bozkır Abdalları Grubu sahne aldı. Sanatçıların seslendirdiği eserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sazın ve sözün ustası anısına: Kırşehir Neşet Ertaş, için tek yürek oldu - Resim : 3

Kırşehir Valiliği öncülüğünde düzenlenen festival programı kapsamında vatandaşlar, Neşet Ertaş'ın müziği ve bozlak kültürü etrafında bir araya geldi.

Konserlerin gerçekleştirildiği Cacabey Meydanı, gece geç saatlere kadar vatandaşların yoğun katılımıyla dolu kaldı.

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Festivalin Kırşehir'in kültürel değerlerinin yaşatılması ve Neşet Ertaş'ın müzik mirasının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen etkinliklerle devam ediyor.

Sazın ve sözün ustası anısına: Kırşehir Neşet Ertaş, için tek yürek oldu - Resim : 5