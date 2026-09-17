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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da 2022-2024 yılları arasında menfaat karşılığında yargı süreçlerine müdahale edildiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Gazete Pencere'den Büşra Cebeci'nin haberine göre; Soruşturma kapsamında aralarında avukat Buket Nurşah Tekışık'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'BEN ASLA KAYBETMEM' DEMİŞTİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Buket Nurşah Tekışık, 2023 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelmişti. Tekışık, savcının odasında çekilmiş fotoğrafını “Ben asla kaybetmem; ya kazanırım, ya öğrenirim” notuyla paylaşmıştı.

Paylaşımının tartışma konusu olmasının ardından açıklama yapan Tekışık, “Savcının odasına istediğim gibi girer istediğim gibi çıkarım. Orada paylaşılan fotoğrafta oda dolu mu boş mu, kime ait, bunlar hiç sorgulanmadan izinsiz şekilde kullanıldı. Başka yerlere çekilmek, algı yaratılmak isteniyor. İsteyen benim hesaplarımı bakiyelerimi inceleyebilir. Borçtan başka bir şey bulamazlar. Bu gibi şeyler benim hevesimi isteğimi kırıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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İstanbul'da yargı süreçlerine menfaat karşılığında müdahale edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında, geçmişte savcının odasındaki fotoğrafıyla gündeme gelen avukat da bulunuyor.