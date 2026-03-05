ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş piyasalarda büyük dalgalanmaya neden oldu. Yatırımcılar genelde altın gibi ‘güvenli limanlara’ yönelirken, son dönemde büyük çöküş yaşayan Bitcoin toparlanmaya geçti.

Cuma gününden bu yana altın yaklaşık yüzde 2 gerilerken, Bitcoin yaklaşık yüzde 12 değer kazanarak son aylarda görülen eğilimi tersine çevirdi. Mart ayı içinde ABD’deki Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 700 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.

Bitcoin, bugün yüzde 1,40 artışla 72 bin doların üzerini gördü. Ethereum ise yüzde 1,88 oranında değer kazanarak 2 bin 97 dolar seviyesine geldi.

Kripto para borsası OKX SG’nin CEO’su Gracie Lin, “Makroekonomik belirsizlik ve Orta Doğu’daki çatışmanın tırmanmasıyla birlikte piyasalar giderek daha gevşek finansal koşullar beklentisini fiyatlıyor. Likidite beklentileri değiştiğinde Bitcoin genellikle orantısız bir şekilde tepki verir; bu da mevcut seviyelerde gördüğümüz gücü açıklıyor” ifadelerini kullandı