ABD ile İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş 6 gündür devam ediyor. İran, bölgedeki ABD üslerinİ füze ve İHA’lar ile vururken ABD ve İsrail ise İran’ın çeşitli kentlerine hava saldırıları düzenliyor.

Savaşın altıncı gününde gelişmeleri İran basınından son dakika gelişmeleri tarafsız yayıncılık anlayışıyla Yeniçağ okurlarıyla buluşturuyoruz. İşte İran basınında çıkan haberler…

İRAN, “KÜRT GRUPLAR İRAN SINIRINA SIZDI” İDDİASINI YALANLADI

İran merkezli Tasnim Haber Ajansı muhabirlerinin sahadan aktardığı bilgilere göre, ABD basınında yer alan “Kürt grupların Irak sınırından İran’a giriş yaptığı” yönündeki haberlerin şu ana kadar asılsız olduğu belirtildi. ABD merkezli medya kuruluşları Fox News ve Axios, İran sınırına yakın bölgelerden binlerce Kürt grubun kara yoluyla İran’a girdiğini öne sürmüştü. İranlı yetkililer ve sahadaki gazeteciler ise söz konusu iddiaların doğrulanmadığını ifade etti. Tasnim muhabirlerinin İran’ın üç farklı eyaletindeki gözlemlerine göre, sınır hatlarında herhangi bir olağanüstü hareketlilik bulunmadığı bildirildi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ: ABD YARATTIĞI EMSALDEN PİŞMAN OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD tarafından torpidoyla batırılan Dena fırkateyni hakkında konuştu. "ABD, İran'dan 2 bin mil uzakta denizde bir vahşet işledi. Hindistan Donanması'nın misafiri olan ve yaklaşık 130 denizci taşıyan gemi, uluslararası sularda uyarı yapılmaksızın vuruldu. ABD yarattığı bu emsalden acı bir şekilde pişman olacak" ifadelerini kullandı.

İRAN, ATEŞKES GÖRÜŞMESİ İDDİASINI YALANLADI

ABD basınında dün çıkan bir haberde İran’ın ateşkes görüşmeleri için ABD’ye talep gönderdiği iddia edilmişti. Washington’un ise bu talebe şüpheci yaklaştığı belirtilmişti. Tasnin Haber Ajansı’na konuşan bir yetkili bu iddiayı yalanladı. Açıklamada “İran'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne hiçbir mesaj gönderilmemiştir ve Amerikan mesajlarına da bir yanıt verilmeyecektir. İran silahlı kuvvetleri uzun bir savaşa hazırlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

İRAN: AYRILIKÇI GRUPLAR VURULDU

İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ayrılıkçı grupların mevzilerinin vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları, Irak'ın kuzeyinde'ta Kürt milislerin üslerine üç füzeyle saldırdıklarını açıkladı.

DEVRİM MUHAFIZLARI: ABD TANKERİNİ VURDUK

İran Devrim Muhafızları, sabah saatlerinde Basra Körfezi’nin kuzeyinde bir ABD tankerini vurduklarını açıkladı. Açıklamada ABD, İsrail ve onları destekleyen Avrupa ülkelerine ait askeri ve ticari gemilerin "geçişine izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

