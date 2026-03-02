Tuzla Palas Gölü, kesin korunması gereken hassas alanlar arasında yer alıyor. Bölgedeki yoğun kar ve yağışların etkisiyle gölün yüzey alanı, 41 yıl aradan sonra yeniden 30 kilometrekareye ulaştı.
Kuruyan göl canlandı: Tuzla Palas 41 yıl sonra 30 km²'ye ulaştı
Tuzla Palas Gölü, 41 yıl sonra yoğun kar ve yağışlarla yeniden 30 km²’ye ulaştı. Kuş cenneti haline gelen bölge, flamingolardan turnalara kadar 213 türü ağırlarken, 35 yıldır kuru kalan yollar su altında kaldı ve doğa canlandı.
Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında bulunan Tuzla Palas Gölü’nün su havzası 1985’te 30 kilometrekare olarak ölçülmüştü. O tarihten itibaren düzenli olarak küçülen göl yüzeyi, geçen yıl 20 kilometrekareye kadar daralmıştı.
Ancak bu kış mevsiminde etkili olan kar yağışı ve yağmurlar sayesinde göl, 41 yıl sonra tekrar 30 kilometrekarelik alanına kavuştu.
Su seviyesindeki bu yükseliş, Palas Mahallesi sakinlerini de oldukça memnun etti. Biyolojik çeşitliliğiyle öne çıkan göl, çok sayıda kuş türü için konaklama, üreme ve beslenme alanı sunuyor.
Göç yolları üzerinde yer aldığı için 213 kuş türünün yaşadığı belirlenen bölgede genellikle flamingo, angut, turna, fiyo, çamurcun, küçük cılbıt, kumkuşu, kızılkumkuşu, dövüşkenkuş, akkanatlı sumru, batak düdükçünü, dere düdükçünü ve yeşilbacak gibi türler gözlemleniyor.
"35 YILDIR KULLANILAN STABİLİZE YOLLAR SU ALTINDA KALDI"
Palaslılar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Özdemir yaptığı açıklamada, yağışların 2025 yılı sonunda başladığını ve tüm kış boyunca etkili olduğunu belirtti.
Son yıllarda yağış azlığı nedeniyle göl havzasının küçüldüğünü hatırlatan Özdemir, "Bu yılki yoğun kar yağışı ve son günlerde etkili olan yağmurla birlikte göl 41 yıl önceki havzasına yeniden kavuştu. Havzanın genişlemiş olması doğayı canlandırmasının yanı sıra bölge halkını da mutlu etti." dedi.
Özdemir, havzanın genişlemesi sayesinde bu yıl gölün çok daha fazla kuşu ağırlayacağını ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Gölün kendileri için basit bir su birikintisinden çok daha anlamlı olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:
"Burası bizim çocukluğumuz, kültürümüz, tarihimiz. En son çocukken gördüğümüz manzara inşallah bu yıl yeniden gerçekleşecek. Köyümüzün yakınında ve gölün havzası içerisinde 'Berdilik' adını verdiğimiz bir alan var. Orası biz çocukken gölün suyuyla doluydu. O bölge köyümüze daha yakın olduğu için kuşların sesini daha rahat duyabiliyorduk ama buranın suyu zamanla çekildi. Hatta vatandaşlar, yaklaşık 35 yıldır hiç su altında kalmayan stabilize yollar oluşturdu. Yağmurlarla birlikte burası su doldu, yollar kapandı."
TUZLA PALAS GÖLÜ
Tuzla Palas Gölü (Palas Tuzla Gölü olarak da bilinir), Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi sınırlarında yer alan tektonik kökenli bir tuzlu göldür. Yaklaşık 40 km uzaklıkta Kayseri il merkezine bağlıdır ve Palas Ovası'nın en alçak noktasında bulunur.
Göl, kapalı havza özelliği taşır ve genellikle tuzlu yapısıyla dikkat çeker. Kuru dönemlerde yüzeyde 10-15 cm kalınlığında tuz tabakası oluşur; bu nedenle tuz üretimi için de kullanılır. Yüzey alanı mevsimsel olarak değişir: Genellikle 25-35 km² arasında olsa da, kurak yıllarda küçülürken yağışlı dönemlerde genişler. Rakımı yaklaşık 1131-1132 metre civarındadır.
Kesin korunacak hassas alan ilan edilmiş olup, 1. derece doğal sit alanı statüsündedir. İnsan etkisinden nispeten korunmuş nadir tuzlu göllerden biridir.En önemli özelliği biyolojik çeşitliliği ve kuş cenneti olmasıdır. Göç yolları üzerinde yer alır ve 213'e yakın kuş türü gözlemlenmiştir.
Özellikle flamingo, angut, turna, fiyo, çamurcun, küçük cılbıt, kumkuşu, kızılkumkuşu, dövüşkenkuş, akkanatlı sumru, batak düdükçünü, dere düdükçünü, yeşilbacak gibi türler yaygındır. Nesli tehlike altında olan toy, büyük cılıbıt gibi türler de bölgede görülür. Kuşlar için konaklama, üreme ve beslenme alanı sağlar.
Son dönemde (2025-2026 kış ayları) yoğun kar ve yağışlar sayesinde su seviyesi yükselmiş, göl 41 yıl aradan sonra (1985'ten beri) yeniden 30 km²'lik havzasına kavuşmuştur. Bu durum kuş popülasyonunu artırmış, bölge halkını sevindirmiş ve eski manzaraları geri getirmiştir. Bazı yollar su altında kalmış, doğa canlanmıştır.