Şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın 'Terörsüz Türkiye' adımları sürüyor. Gazeteci Nuray Babacan Nefes'teki bugünkü yazısında önemli bir iddiayı kaleme aldı. İktidar kulislerinde konuşulana göre Abdullah Öcalan’ın süreçle ilgili Türkiye’yi kavrayacak yeni bir parti kurulmasını istiyor.

KÜRT VE TÜRK SEÇMEN HEDEFİ

Yeni partinin Kürt ve Türk seçmenden oy alabilmek için yeni bir bakış açısına sahip olacağı ifade edilirken, yeni partiyle DEM Parti’in yarattığı ‘PKK’nın temsilcisi algısı’nın da ortadan kalkması planlanıyor.

Nuray Babacan’ın köşesinden ilgili kısım şöyle:

“İktidar kulislerinde, süreçle bağlantılı olarak konuşulan başka bir konu ise Kürtlerin yeni bir parti kuracağı. Onlara göre Öcalan, sürecin ardından Türkiye’yi kavrayacak yeni bir parti kurulmasını istiyor. Bu parti hem Kürt seçmenden hem Türk seçmenden oy alabilmek için yeni bir bakış açısına sahip olacak. DEM’in yarattığı ‘PKK’nın temsilcisi algısı’ da ortadan kalkacak.”